China, Trump, el Banco Central y el poder de las mujeres de Milei

La ya famosa frase de Diana Mondino sobre China en el reportaje que dio en París pocos días después de la gira de la Canciller por Shanghai y Beijing no puede decirse que pasó desapercibida en las oficinas de Xi Jinping pero si que pasó de largo sin demasiadas heridas. Para ese momento Beijing pensaba más en como habían logrado estabilizar su presencia geopolítica en Latinoamérica que el remanido chiste sobre que todos los chinos son iguales.

Habrá protestas y quizás algún disgusto diplomático expresado en público por los chinos pero la realidad es que lo importante para China fue la primera parte de esa frase de Mondino que el periodismo levantó en tono de polémica pero que la cancillería de Beijing recibió con deleite: “Nadie detectó que hubiera personal militar allí, los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar”.

China vive haciendo diplomacia para lograr reconocimientos y trato igualitario con el resto del mundo capitalista. Es decir, trabaja diplomáticamente 365 días al año para que su economía, profundamente dirigida por el Comité Central del PC pero destinada a competir con el resto de las naciones que juegan con las reglas del mercado, no sea discriminada ni cuestionada en sus prácticas comerciales.

Diana Mondino quedó en el ojo de la tormenta tras su gira por China

El camino para lograr ese reconocimiento no viene de una relación directa con Estados Unidos, es obvio, sino de la interacción comercial con el resto del mundo. Esa actividad y el armado de la Franja y la Ruta, principal proyecto en su estrategia de infraestructura global que tiene por objeto multiplicarse en el mundo a través de acuerdos comerciales con países a los que pretende asociar en una suerte de Commonwealth del comercio chino, son centrales en su batalla con los Estados Unidos por liderar el mundo económico futuro.

En ambos objetivos Argentina acaba de darle una mano inestimable a China, mucho más valiosa que cualquier otro gesto que Cristina Fernández de Kirchner hubiera hecho hacia Beijing. De ahí que el amateurismo discursivo de la Canciller al considerar a todos los chinos iguales, algo que luego intento desmentir sin mucho éxito, pase a un segundo plano sin demasiados problemas diplomáticos a pesar de que la prensa argentina haya querido elevar el episodio al nivel de una ruptura mundial.

El viaje de Mondino a China fue, por lejos, la interacción internacional más importante que haya hecho el Gobierno de Javier Milei desde que asumió la presidencia. Lograr un equilibrio con Beijing mientras se abraza la alianza con Estados Unidos en medio de un proceso electoral donde el juego en Washington ya pasa directamente por leer cómo será el mundo de la mano de Donald Trump y que todo funcione en armonía más que un éxito diplomático parece un milagro. Con desprolijidades y todo, el Gobierno de Milei parece lograrlo por ahora.

Antes de su vuelo a París, donde reinició los trámites para el ingreso a la OCDE, Mondino le dejó a los chinos mucho más de lo imaginado y se llevó la seguridad de haber enderezado la negociación para renovar el swap con yuanes sin tener que avanzar a una cancelación forzada de los montos que el Gobierno de Alberto Fernández había activado y ejecutado en dólares.

Por eso hay que leer las palabras de Mondino en Beijing con mucha más atención que la referencia que hizo el periodismo local al chiste sobre la igualdad física de los chinos. "El swap existe hace más de 20 años. ¿Por qué este año es un tema de gran preocupación? Es cierto que Massa lo utilizó en una forma absolutamente fuera de todo lo imaginado para intervenir en el mercado, con un mecanismo de dudosísima transparencia. Pero el swap como tal existe hace décadas", dijo Mondino.

Primer tema saldado: Argentina no avanzará de nuevo con la intención presionar para usar el swap en alguna operación relacionada con la salida del cepo. Mucho menos pedirle efectivo al Banco Central chino.

También le garantizó a China que reconoce como de operación civil y con fines científicos a la polémica base que los chinos tienen en Bajada del Agrio, en Neuquén. En sus respuestas Mondino no se privó de explicar la historia de esa base que se instaló tras un acuerdo firmado por Cristina Fernández de Kirchner desde el 2012, pero que tuvo también una ratificación plena por parte de Mauricio Macri cuando su gobierno declaró que estaba prohibida la investigación. para fines militares. Es decir, para todo el resto quedó convalidada la presencia de los chinos en la Patagonia. China logra ahora algo mas: un certificado extra de operación civil de su base que la equipara a una similar que la Unión Europea tiene en Malargüe, Mendoza. Mondino cerró su gira con un saldo favorable

De la lista de conversaciones con los chinos no puede excluirse otro punto central. Antes de partir a China, Mondino ya le había garantizado al embajador de ese país en Argentina que el Gobierno de Milei no se movería de los acuerdos cerrados en materia de obras e infraestructura. Ya en China, Mondino ratificó ese principio al punto que en la entrevista que dio al televisión oficial CGTN confirmó que los proyectos de infraestructura que están pendientes en el país pueden estar enmarcados en los alcances de la Franja y la Ruta. Más para Xi Jinping imposible. Lejos quedó el desaguisado por el viaje a Taiwán y cerca la declaración de apoyar la existencia de una sola China.

Javier Milei mantiene una impronta discursiva desde la campaña que lo ubica como aliado indiscutible de los Estados Unidos. Si miramos la lista de Inversiones Extranjeras Directas en el país ese es el único camino estratégico. En el 2023 la lista de esos países estuvo liderada por “Estados Unidos, con ingresos netos por US$ 968 millones, seguido por Brasil, con US$ 871 millones, y España, con US$ 630 millones. Luego se ubicaron Uruguay, con US$ 245 millones; China, con flujos netos por US$ 162 millones, y Francia, con US$ 155 millones”, todo según informes del BCRA.

En materia de comercio exterior nuestros clientes fueron primero Brasil, con 17,8%, la UE, 10,3%, Estados Unidos, 8,5%, y China, 7,9%. Casi los mismos países están en el tope de nuestras importaciones y todos con déficit de la balanza comercial en nuestra contra.

Queda claro que, si el Gobierno consolida la estrategia de mantener relaciones civilizadas con China mientras abraza su alianza con los Estados Unidos sin provocar rupturas, por primera vez estaríamos llevando adelante un marco lógico de política comercial exterior como desde hace tiempo no se registra.

Argentina tuvo de todo en su vida diplomática. Desde un premio Nobel de la Paz, como el canciller Carlos Saavedra Lamas, forjador de doctrinas internacionales que aún hoy son referencia en la relación entre países, hasta las barbaridades diplomáticas que Cristina Fernández de Kirchner le hizo hacer a Héctor Timerman cuando en el 2011 fue al aeropuerto de Ezeiza munido de un alicate para abrir una valija de comunicaciones que venía como material de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El Gobierno abrió la valija y la incautó y como consecuencia de ese hecho el Pentágono tuvo que suspender por dos horas sus comunicaciones internacionales y cambiar todas sus claves.

Ese hecho terminó siendo un papelón, pero no mayor que la dolosa negociación del memorándum con Irán que también Timerman firmó con su par iraní en Addis Abeba, Etiopía, mientras por atrás Buenos Aires negociaba con Teherán otras cláusulas que quizás nunca se conocerán, pero que nunca parecieron destinadas a encontrar la verdad, como se dijo públicamente en torno a la causa por el atentado a la AMIA.

Gracias a Dios la diplomacia argentina no se limita a esos papelones sino a una existencia mas honorable. El Instituto del Servicio Exterior de la Nación, la escuela donde se forman nuestros diplomáticos, tiene prestigio mundial al punto que otros países envían a sus funcionarios a estudiar allí. El problema viene cuando cada gobierno de turno pone por encima de ellos a funcionarios políticos sin experiencia alguna.

El mundo que tiene Milei por delante no lo va a ayudar demasiado. Donald Trump tiene serias chances de hacerse de la presidencia en las elecciones que vienen y desde ese momento la acción de Washington en su guerra comercial con China puede volver a cambiar. Los mensajes que se vieron esta semana de Joe Biden y Trump tras el desalojo de los estudiantes que tomaron un área de la Universidad de Columbia en apoyo a Palestina y Hamás, violentando el ingreso de profesores y alumnos judíos a esa casa de estudios, habla de la debilidad con la que el demócrata enfrenta las chances de una reelección. Ese mundo de Trump será mucho mas hostil y exigirá alineamientos que Milei quizás no podrá evitar.

En Buenos Aires el Gobierno libertario enfrenta otra semana de definiciones. El pragmatismo de Mondino en China tendrá un paralelo en las negociaciones que se llevan adelante en el Senado. Esta vez, a diferencia de Diputados, habrá otros puntos a favor y en contra para tener en cuenta.

Guillermo Francos fue el gran hacedor de diálogos en Diputados para lograr la aprobación de la Ley Bases y la Ley Fiscal. En el Senado Victoria Villarroel arrancó hace unos días con esa tarea que tiene como objetivo garantizar la aprobación o, al menos, un paso rápido por esa cámara que permita una segunda vuelta tranquila en Diputados si hay cambios.

Muchos creen que ese es el horizonte probable y el más seguro para contar con las leyes aprobadas quizás hacia fines de mayo, inclusive después del acto que Milei organiza en Córdoba. No sería una tragedia para el gobierno, todo lo contrario, siempre y cuando se mantengan los libertarios en el camino de la negociación y el aprendizaje, algo que no muestra Milei todos los días, como cuando exagera en su cuenta de X, inclusive en política exterior. En el caso de España se le fue la mano al responder la barbaridad que dijo un ministro sobre su persona con una frase que es claramente una intromisión en la política interna española.

Aunque haya cometido demasiados errores profesionales, no es lo mismo que hizo Mondino en China que, aunque no sepa hablar como debe hacerlo un diplomático, termina cerrando con saldo a favor. Una alerta: no siempre la suerte va a estar a favor del gobierno en estos temas.