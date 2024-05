Ulpiano Suarez opinó sobre la llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete de la Nación

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, celebró la designación de Guillermo Francos como jefe de Gabinete de la Nación, dentro del esquema de gobierno planteado por el presidente Javier Milei.

El jefe comunal radical y el funcionario nacional se han visto cara a cara en diferentes ocasiones, principalmente en lo que refiere a la suerte de "liga" de intendentes de ciudades capitales de todo el país, de la cual el mendocino forma parte. Para Suarez, Francos "es un funcionario abierto, que es lo que necesita Argentina. Es bueno para el Gobierno de Javier Milei, en instancias de definiciones en el Congreso y en la articulación con los gobernadores. Ojalá que esto derive en articulación con las provincias y los intendentes".

"Sobre los motivos de la salida del ex jefe de Gabinete (Nicolás Posse) no corresponde que me exprese porque es una decisión del presidente. Destaco la llegada de quien hasta ahora era ministro del Interior, Guillermo Francos, una persona con la que he tenido trato en un par de oportunidades y que es abierta al diálogo", expresó Suarez este martes durante la realización de un carrusel en la víspera del 214° Aniversario del Ejército Argentino.

"Hemos habla en representación de los intendentes de las ciudades capitales. También, a partir de la gestión de diversos proyectos que requieren financiación y aprobación del Gobierno nacional y, a su vez, obras que hay que terminar, como el caso de la urbanización de La Favorita", dijo.

Respecto a este último punto, como ya contó MDZ, Ulpiano Suarez busca poder terminar con la transferencia de fondos para la urbanización del barrio La Favorita. El intendente tiene intenciones de que Nación destrabe el envío de dinero que le debe depositar a la Ciudad de Mendoza para la ejecución de trabajos en las bombas de la planta potabilizadora en Alto Godoy y que, además, cubra los gastos que debió afrontar el municipio ante los inconvenientes. Asimismo, desea que Nación autorice la emisión de bonos verdes para la construcción de parques solares en el departamento.

Guillermo Francos reemplazó a Nicolás Posse en la Jefatura de Gabinete.

Este martes por la mañana, el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, arrancó su tarea en su nuevo rol y encabezó una reunión con los ministros, al tiempo que señaló que el presidente Javier Milei le pidió "darle empuje a la gestión".

Quiero agradecerle al Presidente de la Nación esta nueva responsabilidad y espero estar a la altura de las circunstancias. Me ha pedido darle empuje a la gestión", sostuvo el funcionario.

En conferencia de prensa tras encabezar una reunión de Gabinete, el exdiputado nacional señaló que se trata de "una nueva etapa de una gestión que continúa". Al ser consultado sobre la continuidad de los funcionarios que responden a su antecesor, Nicolás Posse, Francos expresó: "No me gusta la palabra echar. Hay etapas que se cumplen".