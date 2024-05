La polémica frase de Alberto Fernández sobre Países Bajos teñida por el "fenómeno de la extrema derecha"

El lunes pasado, el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó una entrevista en el streaming Gelatina en donde se refirió al "fenómeno de la extrema derecha" que "se globalizó". Una vez finalizado el directo, comenzaron a viralizarse unas declaraciones en donde el exmandatario habló sobre Amsterdam, capital de Países Bajos.

El exjefe de Estado habló sobre las libertades que existen en Países Bajos para acceder a negocios que en Argentina son ilegales. "¿Conoces un país con más libertades que los Países Bajos? No hay. Vos vas y la prostitución se ejerce en las vidrieras. Vos comprás, no me gusta llamarlo así, pero podés ir y negociar directamente con las prostitutas en la vidriera. ¿Querés comprar drogas? Te lo venden, ¿querés comprar hongos alucinógenos? Te lo venden. En ese país ganó hoy la extrema derecha", dijo a través de un recorte publicado por la cuenta Tendencias en Argentina vía X (antes Twitter).

Horas más tarde, el reconocido perfil que ofrece contexto sobre videos o imágenes que se viralizan en la plataforma, reveló haber recibido una mensaje del expresidente Alberto Fernández con "correcciones" a la publicación hecha por ellos mismos sobre la frase que pronunció el exmandatario. "Para que corrijas. Lo que dije es que en los Países Bajos, donde la libertad es muy grande, ganó la extrema derecha. No estaba promoviendo ni la prostitución ni la venta de drogas", dice el texto que el expresidente envió a este usuario a más de tres horas de transmitirse la entrevista.

El economista de MDZ Radio 105.5 FM, Carlos Burgueño, se mostró indignado tras las declaraciones del exmandatario y opinó que "pensaba que Alberto Fernández en esta etapa había nacido para ser expresidente, pero ahora me parece que tampoco para eso. La verdad es que nos meceremos otro tipo de expresidente".

Y señaló que "él cree que la extrema derecha ganó en Países Bajos porque existe la zona roja y se venden hongos. Decime si no tendrá otros elementos a analizar antes de decir lo primero que se le pasó por la cabeza".

Países Bajos: una realidad distinta respecto de Argentina

Carlos Burgueño analizó la economía y otros sectores del país europeo para contrastar las declaraciones del expresidente: "Este año en Países Bajos se aprueba el presupuesto del 2030 porque son cinco años hacia delante de la aprobación. Es una economía triangular que se llama Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo). Países Bajos tiene una economía en su infraestructura común con Bélgica y Luxemburgo. Los tres países tienen un acuerdo en el que aprueban un presupuesto al mismo tiempo para los próximos cinco años y lo que hacen es renovar el presupuesto del año 30. Con lo cual, cualquier cambio de fondo que vos quieras hacer en la política neerlandesa, salvo tragedias, las podés aplicar recién en el 2031".

"Es un país que siempre tiene superávit fiscal. De hecho, hay un fenómeno en la economía que se llama la "enfermedad holandesa", porque Países Bajos tiene el puerto de Rotterdam, que es la principal entrada y salida portuaria industrial a Europa. Y por ahí, por ejemplo, los autos europeos que llegan a la Argentina vienen por Rotterdam. Esto hace que ese país tenga mucho ingreso de divisas y poco egreso, entonces tiene reservas demás, y el problema de la economía argentina es justamente que no tiene reservas", comentó.

Y sumó que "Países Bajos tiene el problema contrario al nuestro y no sabe qué hacer con esas reservas. Ese es el problema al que se denomina 'enfermedad holandesa o neerlandesa'. Problema que, por ejemplo, Bélgica no tiene, entonces le absorbe parte de la reserva al país neerlandés".

Por otra parte, aclaró que "ellos tienen un gobierno que históricamente se dice que 'sobreconstruye' o 'sobregasta' en obra pública, y eso genera un problema de reingreso de divisas. Entonces, para que no construyan tanto las empresas neerlandesas en su territorio, las mandan a construir al resto de Europa. Ahí surge el problema en Europa de que las empresas que vienen de Ámsterdam siempre ganan las licitaciones porque tienen los costos más bajos porque vienen por el tema de la enfermedad holandesa".

