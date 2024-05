El Gobierno de Mendoza criticó el fuerte paro de empleados judiciales

Después de que el Gobierno provincial decidiera dar una suba salarial por decreto del 10% para abril y el mismo porcentaje para los meses de mayo y junio, el gremio de los funcionarios judiciales y el que representa a los empleados decidieron continuar el paro en todas las circunscripciones al menos por una semana más. En es orden, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema, sostuvo que se trata de "una discusión muy propia del gremio para adentro, mirando poco la realidad de los empleados judiciales". Además, indicó que -según los datos relevados por el Ejecutivo- la adhesión en base a la marcación en los establecimientos fue de 35%.

"Es poco entendible porque los primeros paros se hicieron, incluso, a los días después de haber firmado una paritaria. Fue totalmente fuera de lugar porque firmaron, aceptaron y después sobre lo que aceptaron hicieron un paro. Se mantuvo el paro en el tiempo, se dictó una consideración obligatoria y se desconoció esa conciliación obligatoria. Eso trajo una multa y, luego, estando en paritarias siguieron pidiendo paritarias.... Ahora, lamentablemente, al fracasar la paritaria porque realmente no hubo ninguna voluntad del gremio en avanzar en ninguna de las propuestas que nosotros trajimos, hicimos un decreto porque preferíamos acordar como hemos acordado con el 100% del resto de los sindicatos en las mismas condiciones", señaló Mema este martes en la Legislatura.

El funcionario sostuvo que "de hecho, específicamente, en el fuero penal había un ítem de productividad que subía a un 65% el ítem de de clase, que era una mejora sustancial para el sector. Sobre todo para aquellos que están en las unidades fiscales y que tienen una exposición distinta al resto. También el gremio lo rechazó. Se ve como una discusión muy propia del gremio para adentro, mirando poco la realidad de los empleados judiciales... ¿Cuál es la realidad? Por ejemplo, a fin del año pasado los judiciales fueron los últimos en cobrar el aumento cuando todos los empleados provinciales ya lo habían cobrado. Ellos decidieron no firmar, tuvieron un atraso de dos meses y estas cuestiones más gremiales terminan impactando fuerte y generando un inconveniente a los empleados que son a los que deberían representar".

"Y hoy estamos en la misma situación: todos los empleados de la provincia han cobrado un aumento, menos los judiciales. Ahora vamos a sacar un decreto. Estamos haciendo una liquidación complementaria, pero realmente a nosotros nos hubiese gustado tener la posibilidad de discutir mejoras. Sabemos todos que el poder adquisitivo es muy malo para los empleados públicos y para todos los empleados de la provincia y del país. No somos ajenos a la realidad nacional y provincial", deslizó Mema.

Consultado por la adhesión comentó: "Si nos guiamos por la marcación, tenemos un promedio de un 30 o 35% -que es muchísimo- pero que ronda en ese porcentaje. Después, quizás la realidad penal sea una, la laboral otra, la civil otra... Primer problema: son personas que están teniendo un descuento por no ir a trabajar. Segundo tema: hemos avanzado institucionalmente con el órgano que nos corresponde, que es con los gremios. Lamentablemente, a medida que nosotros hemos ido conversando con quienes tienen relación directa -como es el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema de la Nación, hay mucha información que los empleados no tenían sobre la discusión y las conversaciones que se venían dando en paritarias". sumó.

Mema aseguró que "hubo un ejemplo, que fue AMProS, donde, si bien el sindicato no estaba de acuerdo, lo sometieron a una votación y las bases aprobaron". Y resaltó: "¿Eso significa que estén contentos? No, nadie está contento en este país con el poder adquisitivo. Lo que tenemos que hacer es dar discusiones serias, no perjudicar a los que están en la trinchera -que son las personas que están trabajando en este sentido-, y poder tener una discusión en cuanto a los recursos que tenemos. Nos encantaría que sean mejores, pero tenemos esta realidad y la responsabilidad y obligación de actuar en consecuencia".