Morillas: "Hay gente que antes no venía a pedir ayuda al municipio y ahora sí"

De los grandes escenarios en los que se encontró con Fito Páez o Charly - y confiesa a las risas que tuvo que irse de la banda donde tocaba que eran los Enanitos Verdes porque no era buen músico, pero quién le quita lo vivido-, a estudiar medicina y ser un reconocido pediatra. Pero como si esto fuera poco, Alejandro Morillas, se transformó en intendente de San Carlos por un frente que se llama Encuentro por San Carlos que gobierna el departamento desde 2007.

En la entrevista con MDZ, cuenta sus proyectos para la comuna, cómo pasa la crisis el departamento, su mirada sobre lo local y lo nacional y ... algo de sus tiempos como músico.

-Usted es un médico muy querido en el departamento, ¿cómo vive la experiencia de pasar a ser el intendente?

-Es un aprendizaje día a día. La verdad que uno ha tenido distintos roles en la vida por inquieto, por querer hacer, porque me gusta. Soy una persona que no se queda quieta pero esto la verdad que es algo distinto y con mucha responsabilidad porque son momentos tan difíciles, tan duros que uno todos los días está evaluando qué camino seguir para tener el menor impacto de los vecinos. Es un desafío grande, pero es lindo.

-¿Cuáles son los problemas que más le preocupan en el día a día en la gestión?

-La situación macroeconómica es muy complicada. Hay mucha gente sin trabajo, mucha gente no llega a fin de mes y tiene necesidades. El municipio es la primera puerta y más en los pueblos chicos como los nuestros donde nos conocemos todos. Por lo tanto, tenemos el termómetro social de lo que pasa día a día. Esto nos lleva a tomar algunas decisiones para poder acompañar a la gente con un bolsón, con el recurso que necesita. Además, producto de la crisis, la coparticipación viene en baja.

-¿La gente le está pidiendo comida?

-Hay de todo. Nosotros somos un pueblo muy netamente rural, somos siete distritos. Tenemos muchos distritos alejados uno del otro, lo que hace que las necesidades no sean iguales en un distrito que en el otro. La Consulta no es lo mismo que Pareditas, o Chilecito o la Villa no es lo mismo que Eugenio Bustos. Hemos notado que hay gente que antes no venía a golpear la puerta del municipio para pedir ayuda y ahora lo está haciendo. Esto te marca una situación muy difícil. El aumento de las tarifas, que el que más se sintió fue el de la luz, que fue del 150%, complicó mucho la situación porque hay gente de clase media, media baja, que le ha llegado 80.000 pesos o 100.000 de luz y todos sabemos que con los ingresos que se tiene, se hace muy dificil afrontar este tipo de suba.

-¿Cuáles son sus prioridades para la gestión?

-Tengo muy claro que grandes obras por lo menos en este tiempo, no vamos a poder hacer, por la decisión de la Nación de cortar con la obra pública entonces estamos muy abocados a recuperar los espacios públicos como los espacios verde donde la gente pueda disfrutar y vivir estos momentos difíciles en lugares agradables, donde la familia se integra. Estamos trabajando en parques de niños. Tenemos dos lugares muy lindos como el parque Uco y los exparques ferroviarios y estamos trabajando fuerte en la transformación y en estos espacios para que la gente lo pueda disfrutar. En Pareditas estamos igual. Además, estamos estamos abocados al turismo. De por sí San Carlos, es hermoso pero primero hay que limpiar la casa, dejarla bonita para que venga el turismo a conocernos.

-¿O sea que el plan a mediano plazo sería impulsar el turismo?

-Sí, ese es uno de los planes principales en los que estamos trabajando. Estamos trabajando en una apertura a la montaña, estuve con el ministro de Defensa hace unas semanas y en la fiesta de la Ganadería me encontré con él y me reiteró su compromiso de tener un acceso a la montaña. Ellos tienen (por el ejército) un campo muy grande, 100 mil hectáreas, que podríamos hacer una servidumbre de paso y tener un acceso que podamos ir todo el año. Nuestra montaña es muy bella, muy linda, tenemos lugares escénicos, con una vista increíble. La idea de tener un acceso a eso, además de la reividicación de los puesteros de la gente que vive en el lugar que tiene que ver con lo nuestro, con lo que vivimos los sancarlinos, más allá de los otros caminos como el de las aromáticas. Queremos estar preparados si mejora la economía.

-¿Cómo se encuentra el sistema productivo?

-San Carlos es un departamento netamente agrícola, productivo, tenemos una zona como Altamira, muchas bodegas. Estamos trabajando al lado del productor para acompañar. Estamos viendo el tema de la luz, de lo que salen estos pozos de riego y estamos acompañando para bajar estos costos también. Y también queremos darle el famoso valor agregado. Que en algunos sectores se está dando, pero hay que trabajar también bastante en eso. El tema ganadero es fundamental también. Hemos tenido una segunda jornada de lo que es ganadería en zonas áridas. Hace muy poco tiempo empezó a trabajar nuestro matadero municipal. Lo hizo la gestión del intendente anterior, Rolando Scanio. El intendente de San Carlos, en MDZ. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Cuánto le ha significado la baja en la coparticipación de impuestos por la disminución de la recaudación por la crisis?

-Uno puede ver el número pero cuando uno ve la realidad de los costos que ha tenido en el tema de los combustibles, nada más es más complejo. Se ha multiplicado por cuatro el costo para mover el camión de la limpieza nada más.

-Porque además son largas distancias las que tienen que recorrer...

-Nos impacta muy fuerte porque nuestra población está muy dispersa, a diferencia de las grandes ciudades. En una cuadra, viven diez familias. Entonces esas diez familias pagan por diez no por doscientos como en las grandes ciudades. Nosotros tenemos un 30, un 40% que estamos notando que estamos yendo para atrás en lo que es el valor real de la coparticipación. Hemos hecho reducciones en algunos temas que nos han permitido tomar acciones y eso nos ha colaborado mucho. Hicimos una gran reducción del espacio automotor. Esto nos permitió no contratar una empresa de servicio que estaba trabajando que demandaba una gran erogación. Con este ahorro, actualizamos los sueldos de los municipales. Dimos un 58% en términos reales casi de aumento. Ningún municipal había tenido ese incremento. Esa plata era de ellos, porque me ayudaron a recuperar el parque automotor.

-¿Cómo es su relación con el Gobierno provincial?

-He sido muy bien recibido por todos los ministros, por cada una de las autoridades de toda provincia. Me han facilitado en algunas áreas, venimos muy bien, haciendo algunas inauguraciones y esperamos que sigamos trabajando así, muy bien.

-Además el gobernador Alfredo Cornejo es sancarlino, ¿lo conoce de chico o no?

-No, no. Yo soy de Mendoza, me fui a vivir a San Carlos hace como 38 años cuando me casé con mi señora. Me hubiera encantado haber vivido en San Carlos de chico, soy sancarlino por adopción.

-Por eso usted tocaba en los Enanitos Verdes... ¿Cuándo fue eso?

- En 1980 y 81. Debutamos en Andes Talleres, en ese momento estaba Marciano, Felipe, Daniel y había un tecladista, y yo en segunda guitarra.

- Bueno, linda época para hacer rock nacional.

-Era una cosa hermosa. Después toqué algunos recitales más con ellos, me echaron no era tan bueno. Ellos eran muy buenos (risas) Unos amigos, unos divinos, era amigo de la niñez de Marciano.

-¿Tiene esperanza de que haya un una mejora a nivel nacional?

-Creo que el país entero quiere que le vaya bien a Milei porque estamos todos atrás. Siento que no se la están haciendo fácil más allá de que uno pueda o no compartir algunas acciones. Tengo mucha incertidumbre, como todos. Yo siempre digo que soy un médico que está haciendo política. Soy médico y para cambiar la historia creo que hay que involucrarse en política. Pero creo que hay gente que en vez de facilitar las cosas, las embarran. Creo que lo hacen en su provecho. Creo que muchos políticos en este momento se están mirando al ombligo y no están mirando el futuro del país. Esa es mi sensación.

-Como médico, ¿cómo ve las políticas de salud?

-En el caso de la medicina, desde hace muchos años que venimos bajando escalones. Hay un default en salud de los mejores médicos, que están emigrando. No le puedo echar la culpa a este gobierno ni a recientes. Esto viene de hace muchos años, esto es muy estructural. Hay que proteger la salud pública como así también la educación pública. Soy hijo de un ferroviario, mi papá jamás me podría haber pagado una universidad privada. Este país se hizo grande gracias a la educación pública. Hay que proteger salud y educación pública.