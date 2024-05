Axel Kicillof, Nacho Torres y una foto de fuerte contenido político

Este miércoles se difundió una foto de alto impacto político: un encuentro entre el kirchnerista Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, junto al macrista Ignacio Torres, de Chubut. La reunión se dio para la firma de un convenio de colaboración para fortalecer el sistema sanitario chubutense. El encuentro se llevó a cabo en Rawson.

“El federalismo no es solamente el vínculo con un Estado nacional que hoy no está cumpliendo con sus obligaciones, también es trabajar de forma unida entre todas las provincias que integran nuestro país”, explicó Kicillof durante el acto de firma, y agregó: “Si Chubut puede valerse de recursos que la provincia de Buenos Aires está en condiciones de aportar, entonces no importa a qué partidos políticos pertenecemos, sino cómo garantizamos la salud y los derechos de todos los argentinos y las argentinas”.

El acuerdo, que tiene un plazo total de vigencia de 24 meses, se da ante la necesidad de fortalecer y mejorar la salud pública y la atención sanitaria de Chubut. Es por eso que, entre otras acciones, se entregaron de Buenos Aires a la provincia patagónica un total de 15 nuevas ambulancias “para dotar a comunas y localidades de Chubut”, señaló Torres.

Los nuevos vehículos serán distribuidos en las ciudades de Trelew, Puerto Madryn, Rawson, José de San Martín, Lago Puelo, Epuyén, Las Plumas, Camarones, Sarmiento, Gaiman, Dolavon, Tecka, Río Senguer, Garayalde y Gastre.

En X, Axel Kicillof comentó sobre el encuentro: "Esto es una muestra de que no todo tiene que ser agresión y ataque por las redes sociales: podemos trabajar en conjunto y de forma solidaria para sacar adelante a nuestro país".

Desde el entorno del gobernador chubutense le restaron impacto político a la foto y lo limitaron a la firma del convenio. Como contrapartida, destacaron la reunión que mantuvo previamente con Mauricio Macri con el embajador de EEUU, Marc Stanley, en un evento en esa sede diplomática donde presentó una ley de promoción de inversiones turísticas en su provincia.

Además, viene preparando actividades con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para las próximas semanas. El propio Macri, en tanto, estaría definiéndose por Chubut como sede de su primer encuentro nacional como presidente del PRO.