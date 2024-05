Desde Casa Rosada desmintieron los rumores sobre la postergación del Pacto de Mayo

Ante los rumores de la posible postergación del Pacto de Mayo, desde Casa Rosada salieron a desmentir las versiones y reafirmaron que el próximo 25 de mayo, en Córdoba, se realizará la firma del "tratado" entre el presidente Javier Milei y un grupo de gobernadores.

"En algunos medios están insistiendo con la posibilidad de que el 'Pacto de Mayo' se postergue: no hay chances de que esto ocurra", señaló el vocero presidencial Manuel Adorni a MDZ.

Esta reafirmación que se hizo puerta afuera del despacho de Javier Milei en Casa Rosada llegó en el momento en que se empezó a hablar que por el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, la reunión a realizarse dentro de dos sábados, podía llegar a moverse. Es que se especuló con que Guillermo Francos necesitaba ganar tiempo en la negociación con los gobernadores de la oposición.

"La ley está avanzando en el Senado, en las comisiones. Esperamos para hoy (por este martes) tener el dictamen final. Estamos tratando de conciliar entre todos las propuestas de modificaciones, y creo que al final del día de hoy podemos tener un dictamen final favorable", había manifestado Guillermo Francos en una entrevista en Radio Rivadavia.

Además, el funcionario clave de Javier Milei había hablado sobre la posibilidad de mover de fecha el Pacto de Mayo: "Nuestra intención es llevar el dictamen al recinto de sesiones el martes o miércoles de la próxima semana, pero depende de los senadores. Puede ser que algunos no estén proclives para terminar esto el 25 de mayo. Tampoco me parece tan importante. Si se termina bien y si no se termina veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos y finalmente lo hacemos tratada la ley", dijo antes de que Manuel Adorni desmintiera los rumores.