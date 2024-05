Picante cruce entre Hebe Casado y Juan Grabois en las redes por un conflicto entre Mendoza y La Pampa

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, y el dirigente social y exprecandidato a presidente de la Nación, Juan Grabois, protagonizaron un picantísimo cruce en las redes sociales en las últimas horas, concretamente en X (antes Twitter). Tras un tuit de la vicemandataria mendocina, el referente de Patria Grande no dudó en subir el tono y contestarle.

Todo comenzó con una visita de Grabois a La Pampa, una provincia que históricamente ha tenido diferencias y conflictos con Mendoza, en la cual se refirió a la disputa por el río Atuel: "Discutimos con Ziliotto mucho la política nacional y también algunas cuestiones que tienen que ver con la región y la política provincial. Yo hace mucho tiempo soy un férreo defensor de la causa pampeana en relación al Atuel. Me parece que hay un nivel de malicia que no se puede tolerar. Tiene más agua de la que se necesita y ya es un poco para lastimar, es un poco esta idea de la crueldad".

Hebe Casado recogió el guante el mismo viernes y citó las declaraciones de Grabois en La Pampa: "Andá a plantar perejil, con Mendoza no te metas, comerciante de pobreza!".

La dura respuesta de Grabois a Hebe Casado.

Ya el sábado, Grabois publicó un largo párrafo contra la vice de Mendoza. "El perejil aporta nutrientes fundamentales y tiene importantes propiedades medicinales, lamentablemente no cura la idiotez ni la tilinguería, si no te mandaba un poco".

Y continuó: "Tu 'no te metas' viene de la mano de tu 'no fueron 30mil', pero no te confundas, yo critico a tu gobierno putrefacto, no a Mendoza porque la amo, ni a mis compatriotas mendocinos. ¿No fuiste vos la que tildó de estúpidos a tus propios coprovincianos por bancar la ley 7722 que vos querés derogar? Le sacás el agua a otros pero se la querés entregar a la megaminería. Por ahí te falta un hobbie para curarte la ignorancia y aprender que el agua es vida". ¿Responderá Casado? Fiel a su estilo, no sería de extrañar.