Esteban Allasino cruzó a los activistas y vecinos por la tala de árboles: "Es mucho más fácil la crítica que estudiar"

De un día para otro, decenas de árboles fueron talados en Luján de Cuyo luego de que un desarrollador privado obtuviese la habilitación por parte de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, del Gobierno de Mendoza. En consecuencia, cientos de vecinos se mostraron indignados y furiosos por lo ocurrido.

Ante los múltiples reclamos, el intendente del departamento lujanino, Esteban Allasino, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y dejó en claro que "ésta, como cualquier otra acción que hace la Municipalidad, está totalmente aprobada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia y la Dirección de Recursos Naturales. En este caso, se obliga a replantar 75 especies que ya están compradas. Todo lo que se habla está contemplado en la ley y nosotros siempre lo hacemos bajo estricto cumplimiento y de adherencia a la misma".

"Cuento esto como una referencia puntual, el viernes en horas del mediodía estaba en una reunión en la Facultad de Ciencias Agrarias, los mismos técnicos abrazaban esta política de que los árboles que ya cumplieron su ciclo vital sean reemplazados por otros nuevos. Además, juntos estábamos hablando de una intervención global que vamos a hacer sobre la calle Almirante Brown en asocio con la facultad. Digo esto porque más allá de las interpretaciones que cada uno pueda hacer, hay que transmitir que todo se ha hecho conforme a la ley", sostuvo.

Además, para transmitir alivio, señaló que "tienen que quedarse tranquilos con que se hace lo que corresponde. Por otro lado, se obliga a hacer un replante que triplica la cantidad de árboles que estaban con su ciclo de vida agotado. Nosotros jamás vamos a sacar un árbol de manera caprichosa, pero entiendo que para algunos que no son estudiosos de la normativa, es mucho más fácil la crítica que estudiar".

Esteban Allasino.

"Para despejar cualquier duda, los árboles que se replantar coinciden con la ubicación de los que hoy se retiran. No es que se sacan unos y los otros se plantan dos kilómetros más lejos. En esa misma línea de arboleda que por múltiples motivos se secó, principalmente porque hubo un abandono de la producción de las fincas colindantes, producto de eso dejó de estar el agua de desagüe que le daba vida a esos árboles, se plantan otros", mencionó el mandatario.

Esteban Allasino aseguró que "el complejo que se va a hacer tiene la obligación de garantizar el riego por goteo de los árboles, además de construir la cuneta que corresponde y es en la misma posición que están los árboles. Es decir, que lo que se hace es recuperar la arboleda que, por múltiples motivos, dejó de tener la salubridad que tenía antes. Todo se hace bajo la ley ambiental, se presentan los dictámenes y estudios pertinentes. Lo que suceda posteriormente va a ser muy bueno y superador de lo que había hoy, que era una zona sin riego, con árboles en constante deterioro".

"En el último semestre se plantaron más de 6000 árboles en distintos rincones del departamento, donde se había perdido arboleda y donde, por distintos motivos, no había. Esa es la imagen que hay que buscar y cumplir con la ley. Los árboles que se retiran, son de pedido particular o de pedido municipal. En este caso, el trámite lo genera un particular y a él se lo autorizaron desde la Secretaría de Ambiente de la Provincia", concluyó.

