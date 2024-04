La salida de un cortesano abre una verdadera guerra fría entre oficialistas, opositores y la "familia judicial"

Desde hace casi media década, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires está funcionando de manera irregular, no sólo porque su composición de siete miembros nunca fue completada, sino porque uno de ellos, Luis Genoud, quien ya dijo que se acogerá a la jubilación dentro de dos meses, venía trabajando con severísimas dificultades cognitivas producto de sus problemas de salud, que se agravaron en los últimos años.

Su salida a los 77 años, dos años después de la edad en la que ya podía haberse acogido a la jubilación, no sólo abrirá una nueva vacante a la ya diezmada composición sino que pondrá en serio riesgo su ya irregular funcionamiento. Según el lugar de la biblioteca que se elija, ninguna corte puede funcionar con la mitad menos uno de sus miembros, ya sean de cinco, siete como la bonaerense, o la cantidad que se proponga.

“Todo eso es más que relativo. Mientras haya posibilidad de desempatar, no hay problema” explican la mayoría de los funcionarios judiciales. Sin embargo, otros sostienen que “con tres integrantes, la Corte ya no tiene quorum. Se necesitan cuatro de siete. Eso no existe con la composición de tres”.

Para el presidente del Colegio de Abogados de General San Martín, Marcos Vilaplana, con tres miembros “nunca se alcanzará la mayoría. Esto está claro, con lo cual, los fallos que se produzcan de ahora en más necesitarán de otro miembro. En este caso, se deberá integrar a la Presidente de la Cámara de Casación Penal, que provisoriamente será miembro de la Corte hasta que se designen a los ministros correspondientes”.

Actualmente, María Florencia Budiño es la presidenta de la Cámara de Casación, pero ese lugar es rotativo entre los otros dos miembros del organismo. Para Vilaplana, sin embargo, “este no es el mayor problema, o, mejor dicho, es el que permite visualizar hasta dónde es grave la falta de designación de jueces y magistrados en la Provincia de Buenos Aires”.

“Lo más grave sucede en los estamentos de primera instancia en lo penal, civil, laboral, familiar y en los fiscales. Ahí hay demoras en los nombramientos porque la política no se pone de acuerdo que dificulta mucho más el día a día de la Justicia que lo que sucede en la última instancia como puede ser la Corte”, explicó Vlilaplana.

Con tres miembros, por la jubilación de Genoud, la Corte se queda sin quorum.

Las Asociaciones de Magistrados como la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires vienen reclamando el nombramiento de jueces, fiscales y auxiliares en todas las instancias y departamentos judiciales del territorio. Los cargos sin cubrir son, aproximadamente, 700 puestos en los veintiún departamentos judiciales, lo que representa al 30% del personal superior de la Justicia, que tiene en el ámbito bonaerense unos 28.000 empleados en todas las categorías.

Actualmente, Sergio Torres, propuesto por María Eugenia Vidal apenas inició su mandato, es el presidente de la Corte provincial, secundado por Daniel Soria, el jubilado Genoud y la única mujer, Hilda Kogan, quien en su momento también pensó en jubilarse o apartarse del máximo tribunal bonaerense.

El magistrado próximo a retirarse viene trabajando de manera muy precaria, y son sus relatores los verdaderos artífices de sus fallos. Sus problemas de salud empezaron a ser notorios y los últimos meses se agravaron, por lo cual nadie más pudo sostener la irregular situación. Si bien desde hace tiempo siempre se especuló con la cobertura de las vacantes cortesanas.

Cada ley de importancia provincial, como la designación de Federico Thea, amigo de Axel Kicillof, en el Tribunal de Cuentas, la modificación del cambio ejecutado por María Eugenia Vidal en el sistema jubilatorio del Banco Provincia o la posibilidad de una nueva reelección para los intendentes fueron momentos donde surgieron posibles acuerdos de designaciones que jamás se concretaron.

Hoy el oficialismo se encuentra atravesado por una feroz interna y afecta una de las áreas más sensibles para el kirchnerismo, que es el manejo de la Justicia. El actual ministro es Juan Martín Mena, ex viceministro de Alberto Fernández, puesto por Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno de Kicillof, donde siempre pesó sobre ésta disciplina la opinión de Carlos Bianco y el propio Thea, que en su momento se enfrentó con Julio Alak en cuanto a la designación de las ternas de jueces que luego trataba la legislatura bonaerense.

A esta tensión interna del oficialismo kirchnerista, donde se abrió el nuevo capítulo provocado por el enojo de Sergio Massa con todos sus aliados, se le sumará la presión de los jueces y magistrados, siempre tan abocados a colocar a familiares y amigos en los lugares centrales y la política en general, que también quiere tener un “palo ande rascarse”, como diría el Martín Fierro.

La presión de los intendentes a través de sus senadores provinciales que antes era una lógica para la designación de los jueces, hoy ya no existe más. La desconfianza entre ellos hace que la negociación pase a ser casi individual o de facción.

También los magistrados tienen su propia interna, en la que pesa mucho la opinión de Torres, el presidente que, como sucede a nivel nacional con Ricardo Lorenzeti a nivel nacional, pretende ya colocar un reemplazante para garantizarse su continuidad, algo que nadie puede garantizar hoy.

La política, en tanto, pretende que se cubran las cuatro vacantes, dividendo los postulantes en dos para el kirchnerismo peronista, uno para el radicalismo y otro para el PRO o, en su defecto, una negociación entre estos dos sectores, antes unidos por Juntos por el Cambio, con el nuevo y revulsivo actor político, La Libertad Avanza.

Quien también sigue muy de cerca todo este proceso es el Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, siempre amenazado por el kirchnerismo por haber sido nombrado tras la salida de María del Carmen Falbo apenas había asumido Cambiemos hace ocho años atrás. La presidenta del bloque de senadores de Unión por la Patria, Teresa García, no ha cejado un día para pedir su remoción, a pesar que el funcionario nunca se mostró especialmente preocupado por encontrar ilícitos en la gestión provincial o en las intendencias.