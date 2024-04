El picante cruce entre Javier Milei y un periodista paraguayo: "Es un grosero"

El presidente Javier Milei participó este sábado, vía videollamada, del evento donde el periodista Eduardo Feinmann presentó su libro "10 lecciones para salir de la trama populista" en la ciudad de Asunción del Paraguay, conferencia en la cual también estuvo presente el mandatario Santiago Peña. Allí, ambos expusieron sobre la situación de ambos países para luego dar paso a un intercambio de ideas y proyectos.

El intercambio entre los presidentes de Argentina y Paraguay fue sobre el cierre del evento y fue allí donde se vivió el único momento de tensión de la jornada, cuando Javier Milei tuvo un duro mensaje contra el periodista local Jorge Torres Romero, quien fue el encargado de conducir las distintas charlas.

El periodista paraguayo, que se desempeña en la señal GEN, le explicó a Javier Milei que su intención no era atacarlo, sino que le parecía importante destacar que si su Gobierno no llegara a tener éxito, "Argentina corre el riesgo de volver a caer en los problemas que la llevaron al lugar donde está".

El presidente argentino, quien consideró que el periodista lo había atacado con la pregunta, le respondió: "Me parece que tu apreciación es absolutamente desafortunada, casi rayando la grosería. Parece que no está a al altura de entrevistar a un presidente. Me faltó el respeto tres veces".

"Le pido que sea más respetuoso al momento de hacer un planteo de estas características, porque ha sido profundamente ofensivo. Le pido por favor que además no me insulte. Que usted no esté al tanto y que haga referencias inválidas lo muestra como un grosero", lanzó Javier Milei.

"Comparto 100 por ciento las medidas económicas impulsadas por usted", refutó el periodista paraguayo.