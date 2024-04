Un diputado libertario se sumó al rechazo de Ariel Lijo y crece el enojo en La Libertad Avanza

Otra figura de La Libertad Avanza cuestionó la postulación el juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema, que en los últimos días provocó rechazos de dirigentes oficialistas como la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente del bloque de senadores, Francisco Paoltroni. Ahora, fue el turno del diputado nacional Bertie Benegas Lynch, quien dijo que "no le gusta" la figura del magistrado para integrar el máximo tribunal.

"Me quedo con lo positivo de ‘Manolo’ García-Mansilla (el otro candidato impulsado por el Gobierno), pero no me gusta Lijo para la Corte. No sé con qué criterio se ha tomado", sostuvo.

De esta forma, el legislador dejó en evidencia una vez más las diferencias dentro del espacio libertario respecto a la postulación del magistrado, cuestionado por su accionar en causas como Ciccone.

"Me alarma que se haya propuesto algún juez que aparenta ser la contracara de (Juan Bautista) Alberdi", insistió Benegas Lynch en diálogo por CNN Radio.

Días antes, el titular de la bancada de senadores de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, había anticipado su rechazo al pliego del magistrado y le recriminó haber beneficiado con un fallo a Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, justamente en la causa Ciccone.

En tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel también marco distancia en el caso de Lijo. "No lo conozco pero no me gustó cómo actuó en la causa de José Ignacio Rucci. Roberto Perdía fue un terrorista y tendría que haber respondido. Lijo facilitó que la causa esté en un limbo eterno", sostuvo unas semanas atrás.

La elección de juez también viene acumulando fuertes rechazos de sectores provenientes de la justicia, como el Colegio de Abogados de la Ciudad, y el empresario, entre otros.