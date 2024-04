Reunión de gobernadores: el mensaje de Alfredo Cornejo antes de arribar a Casa Rosada

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió al encuentro que mantendrá este jueves con el gobierno de Javier Milei. El mandatario provincial radical anticipó algunos de los temas que pondrá sobre la mesa. La reunión que contará con la participación de otros gobernadores será clave considerando el apoyo que requiere Javier Milei para avanzar con la nueva versión de la ley Bases. A su vez, se trata de la previa al denominado Pacto de Mayo convocado por el propio Milei.

"No será de un día para otro, pero creemos que hay que restablecer una nueva relación fiscal entre las provincias y la Nación con los impuestos que hay, no agregando nada e, incluso, eliminando impuestos que estamos de acuerdo en ese sentido", consideró. subsidios al transporte, coparticipación, Impuesto a las Ganancias, fondos previsionales, coparticipación, Impuesto PAIS y una reforma laboral: algunos de los diversos temas que serán abordados.

"El ministro del Interior (Guillermo Francos) está reuniéndose con diversos gobernadores explicando el paquete de medidas de la ley ómnibus, que ahora quedó mucho más chica y que está ingresando a la a la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos la vocación de apoyar esa ley y y queremos discutir varias cosas. Incluso, algunos de nosotros creemos que la modificación laboral es imprescindible que pase por el ingreso y que no sea por DNU. Entonces, queremos hacer aportes en ese tipo de de leyes", señaló durante una recorrida por el penal Almafuerte II, luego del traslado de alrededor de 400 internos provenientes de otros las cárceles San Felipe y Almafuerte I.

Luego, lanzó una advertencia: "También creemos que las provincias tienen que estar financiadas. La Nación está consiguiendo buscando conseguir el déficit cero. Nosotros coincidimos en ese en ese diagnóstico. Es bueno para la Argentina que el Estado nacional tenga déficit cero, así que queremos apoyar, pero que no sea a costa de hacerle a las provincias hacer el ajuste en cosas que las provincias vienen haciendo bien. O algunas venimos haciendo bien...".

En ese orden, Cornejo explicó: "Por ejemplo, si una provincia quiere subsidiar el transporte, pues bienvenido sea y lo vamos a plantear. Cada una subsidia con sus recursos al transporte. Mendoza tiene decidido subsidiar el transporte porque, si no, la gente pagaría un boleto de $1.800. Sabemos que la gente no podría pagar eso y se caería el sistema de transporte público. Ahora, si antes la Nación históricamente le pagaba a las provincias en distintos gobiernos de diferentes signos político y recaudaba un impuesto -como es el impuesto a los combustibles- y no se lo daba a las provincias, es un federalismo que está mal. Recaudan el impuesto al combustible, pero quitan el transporte. Entonces, por ejemplo, que se nos compense la pérdida de Ganancias con algún otro impuesto, que se nos compense el impuesto al combustible con algo... O que dejen de cobrar el impuesto a los combustibles. Por lo menos a los mendocinos que cada vez que cargan nadie sabe ni qué es y que en el surtidor están pagando el impuesto a los combustibles".

"Me parece que esas cosas son razonables y las estamos planteando. El impuesto PAIS, donde cada vez recauda más el Estado nacional y que es el impuesto que se cobra sobre la brecha del dólar oficial. Si bien se ha achicado, sigue siendo un impuesto bastante alto que se coparticipa a las provincias", comentó Cornejo sobre otro de los puntos que discutirá este jueves al mediodía.