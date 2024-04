Quiénes son los jueces que fallaron a favor de Bento y lo dejaron cerca de salir de la cárcel

La Justicia Federal de Mendoza sintió un zamarreo fuerte hoy, luego que la Cámara de Casación anulara la resolución que ordenó la detención de Walter Bento y que podría abrirle la puerta de la cárcel. El exjuez está preso por estar acusado, con procesamiento y en juicio oral, por delitos graves como asociación ilícita. Por su mal desempeño, fue destituido con un juicio político en noviembre del año pasado y allí perdió la inmunidad. Al caerse ese privilegio, entró en vigencia el pedido de detención y el Tribunal Oral ordenó el arresto. Pero ahora esa decisión se retrotrajo y lo que está en duda es, justamente, si Bento perdió o no la inmunidad y si la Justicia cumplió los pasos necesarios para ello.

La Cámara de Casación sorprendió con el fallo. La decisión fue reñida, pues hubo dos votos para hacer lugar a la medida y uno para mantener la resolución que había ordenado la detención. Los jueces que volcaron la balanza a favor de Bento son Carlos Mahiques y Javier Carbajo. Gustavo Hornos votó en disidencia, sosteniendo que la orden de detención contra Bento era legal.

Quiénes son

La Cámara de Casación Penal es uno de los cuerpos de mayor poder y tensión dentro de la Justicia Federal. La política tiene el ojo puesto allí porque es la última instancia de apelación antes de llegar a la Corte Suprema de la Nación. Ese interés llega, incluso, a Casa Rosada.

Los dos jueces que dieron lugar al reclamo de Bento fueron nombrados en la Cámara durante la gestión de Mauricio Macri. Incluso el kirchnerismo acusó a uno de ellos de tener una cercanía especial con ese sector político, pues fue funcionario de la Provincia de Buenos Aires cuando gobernaba María Eugenia Vidal.

Carlos Mahiques es el patriarca de una familia con arraigo en la Justicia Federal. Llegó a la influyente Cámara de Casación en 2017. Antes, ocupó un cargo similar, pero en la justicia porteña. Es especialista en derecho penal y tiene un perfil duro, así como un arraigo explícito a la fe católica (es parte del Opus Dei), cuestión que influyó en decisiones relacionadas al acceso al aborto.

Mahiques tuvo un salto a la política en 2015, cuando el PRO llegó al poder nacional y de la Provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal lo nombró ministro de Justicia de esa jurisdicción; pero duró sólo un año. El Consejo de la Magistratura aprobó el traspaso de Mahiques de la Justicia nacional, a la Cámara Federal. Mauricio Macri avaló el pedido y lo nombró en ese lugar. Los Mahiques son más que conocidos, pues Ignacio y Juan Bautista son fiscales.

Javier Carbajo también fue nombrado en la Cámara de Casación durante el gobierno de Mauricio Macri. Carbajo fue parte de algunas de las causas más relevantes relacionadas con los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, pues fue quien consideró que los hechos de corrupción relacionados con Vialidad Nacional eran el delito "precedente" del enriquecimiento de Lázaro Báez. Por esa razón, Carbajo se apartó de la causa en la que la Cámara de Casación analiza la apelación de la expresidenta a su condena. Carbajo consideró que ya había preopinado en el tema.

Carbajo, integrante de la Cámara de Casación.

Gustavo Hornos fue el juez que votó en disidencia. El juez fue nombrado en 1995 en la Cámara de Casación y antes fue fiscal en lo Criminal y luego ejerció un cargo similar ante la Cámara.

Los argumentos para anular la resolución de la prisión preventiva de Walter Bento apuntan a que no estaba firme la pérdida de la inmunidad de arresto. Ese privilegio había escudado al exjuez de ir preso, pues pesaban sobre él más de 8 procesamientos firmes. Pero como aún era juez porque el Consejo de la Magistratura no se expedía, seguía en libertad. A través de un juicio político Bento fue destituido y perdió el privilegio de la inmunidad. Por eso el Tribunal Oral que lo juzga ordenó su detención. La defensa presentó diversos recursos y para los jueces de casación no todos estaban resueltos, por eso pidieron que haya una nueva resolución.

En la justicia Federal de Mendoza el impacto es grande, pues Bento basó su defensa jurídica y política en acusaciones contra las distintas instancias. Y la Cámara Federal llegó a pedir la intervención de la Corte Suprema por los problemas de convivencia que generaba la presencia de Bento mientras era investigado.