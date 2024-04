Por los despidos masivos, UPCN va a la Justicia a presentar un amparo

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), irá a la Justicia en una acción de amparo frente a la ola de despidos masivos de trabajadores públicos nacionales. El Secretario General del sindicato, Andrés Rodríguez, es quien personalmente se presentará ante la justicia en "defensa de los derechos colectivos de los trabajadores estatales".

Desde UPCN comprenden que los estatales han sido victimas de los despidos masivos, y que fueron echados de manera "arbitraria e ilegitima vulnerando el derecho a la protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, estabilidad de los representantes sindicales, igualdad de trato y no discriminación".

Andrés Rodríguez se presenta este jueves ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 57, Lavalle 1268, en donde solicitará al "Poder Ejecutivo Nacional a abstenerse de desvincular a los trabajadores estatales en forma masiva".

"Asimismo, solicito a V.S. que haga lugar a la medida cautelar en su faceta de no innovar -abstenerse de continuar con las desvinculaciones- e innovativa -ordenar la reincorporación de los trabajadores despedidos hasta tanto V.S. dicte sentencia de fondo", escribe Rodríguez en el amparo.

Además, denuncia que "se han despedido trabajadores de más de 20 años de antigüedad, en algunos casos altamente calificados, imprescindibles para cumplir con las funciones inherentes del Estado".

"Bajo la excusa de supuestas auditorías se ha despedido personal contratado en 2023, pero también contratados de muchos años de antigüedad, personal de planta transitoria concursado a la planta permanente y trabajadores de planta permanente, sin que esas desvinculaciones respondan a lógica alguna que no sea la de achicar plantas en un porcentaje predeterminado", escriben desde UPCN.

Cierran el escrito con una fuerte advertencia: "Ante tamaño atropello, por demás injusto y desmedido, nuestra Organización sindical se ha declarado en estado de alerta y movilización permanente, desplegando todas las acciones gremiales y judiciales a su alcance para revertir esa situación, dispuesta como siempre a establecer el necesario diálogo que permita a las autoridades manifestar cuál es la situación real del empleo público en su conjunto".