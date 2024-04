Pequeñas delicias de la discusión sindical y las increíbles posturas de Javier Milei para volverlos locos

“Estos muchachos hace años que no piensan en nada. No se les cae una idea a estos pel…”, empezó su coloquial explicación el experimentado dirigente gremial que conoce cómo funciona la CGT y, fundamentalmente, reconoce la desconexión que tiene la mayoría de la dirigencia gremial con quienes dicen representar.

“Todavía siguen esperando que Milei los llame para hablar. Son tan nabos que duele”, sigue su reflexión el mismo protagonista para luego rematar: "No tienen ni idea”. Algo parecido le dijo hoy, luego de las manifestaciones en diferentes oficinas estatales, un importante gremialista de ATE sobre la ausencia de los representantes de UPCN. “No están acostumbrados a que no los convoquen a negociar”.

UPCN este jueves se moviliza en Anses, Agricultura y otra en Producción. Y, en paralelo, realizará una presentación judicial que contempla un pedido de amparo general por los despidos. Este sindicato estatal, que maneja información más exacta y fidedigna. Por ejemplo en los despidos de ENACOM y CDR de Desarrollo Social hay empleados que tienen más de treinta años de antigüedad, y la plata ya estaría reservada para las indemnizaciones.

La jornada del miércoles fue muy activa en presencias, declaraciones y reuniones de los diferentes sectores gremiales, pero ninguna tuvo ninguna resolución positiva para sus expectativas. La CGT, convocada por Héctor Daer, sufrió las ausencias de los representantes del transporte, agrupados con Pablo Moyano, vitales en cada movilización y medida de fuerza, como así también se ausentaron muchos representantes aliados a gremios vinculados con la antigua línea de Luis Barrionuevo, quien expresó públicamente su apoyo a las medidas de fuerza encaradas por los gremialistas estatales y alertó sobre el cierre de innumerables locales gastronómicos en los próximos dos meses..

En paralelo, la Confederación de los trabajadores de la educación, CTERA, convocó para este jueves un paro nacional por los recortes presupuestarios y la eliminación del incentivo docente ejecutado por el Gobierno nacional y que provocó la limitación o directamente finalización de varios proyectos ejecutados en las provincias, relacionadas fundamentalmente con la vinculación escolar o apoyo a los estudiantes con dificultades, para los que se les daba una ayuda en horarios diferenciados y los fines de semana.

La CGT y una unidad en crisis

“No podemos unificar una postura. Es imposible congeniar entre nosotros. Todos sabemos que las diferencias existen, y que cada uno tiene diferentes maneras para encauzar los conflictos”, reveló uno de los participantes de la juntada cegetista de este miércoles por la tarde. Esto se nota mucho más en el plano estatal, donde siempre ATE fue el combativo y UPCN el que terminaba congeniando los acuerdos.

Sin embargo, cuando se pasa la efervescencia de la discusión pública, ambos sectores estatales confiesan que hubo excesos en el pasado en cuanto a algunos nombramientos, fundamentalmente en áreas como Anses, PAMI y Aerolíneas, que ellos mismos acompañaron porque eran del propio signo político. “Tenemos que reconocer que lo de Raverta (Fernanda) en la ANSES fue horrible”, le dijo a MDZ un representante de ATE.

“De a poco estamos encontrando un canal. En algunos lados, como Capital Humano, hay sectores que son más papistas que el Papa”, dice el experimentado gremialista. Sandra Pettovello no sólo desconfía de ellos, sino también de “la política”, de ahí su constante tensión con los funcionarios que, antes que nada, son políticos.

“Vos fíjate que esto no es un tema particular con los gremios, los legisladores o los gobernadores. Este es un Gobierno que no quiere hablar con nadie de materia corporativa. Ni siquiera les aceptaron el pedido de reunión que habían armado en Roma los que invierten en Argentina”, recordó días atrás un miembro de la UIA.

Al parecer, hay un número mágico de 9.000 empleados estatales que deben ser cesanteados. Los 70.000 anunciados es una idea de campaña. Pero no hay semejante cantidad de empleados para despedir. En la mayoría de las áreas hay posibilidades de evitar que se den de baja a gente que no corresponde. Hay un montón que pueden ya ser detectados, con licencias improcedentes, faltas injustificadas y otras situaciones que no sabemos por qué motivos, o sí, se siguieron contemplando y nadie hizo nada.