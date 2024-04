Patricia Bullrich justificó los despidos en el Estado y defendió los aumentos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, minimizó la iniciativa gremial que encabezó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) este miércoles para que los trabajadores asistan a sus puestos de trabajo en rechazo a los despidos y negó que hayan tomado los edificios públicos, tal como impulsaban desde el gremio.

Además, se refirió al recorte en la planta laboral de empleados estatales y relativizó los aumentos de tarifas: "Pagar 30 o 40 dólares un servicio público no es caro".

En diálogo por TN, Bullrich le bajó el precio a las protestas que realizó ATE frente a varios ministerios y señaló que "no hubo ninguna toma de edificios".

"La decisión de que no entrara nadie que no estaba habilitado a entrar se cumplió en todos lados. Es claro que el presidente ordena que haya una decisión de mantener un orden y se mantiene", dijo.

La funcionaria ironizó que vio "muy preocupado" al gremio al señalar que "la policía o las fuerzas de seguridad tienen que estar ocupándose de otras cosas". "Si quieren que esas fuerzas policiales se ocupen de otras cosas, lo que deben de hacer es dejar de tomar edificios públicos", lanzó el referente del PRO.

Sobre los despidos en el Estado, Bullrich indicó que "cada ministerio tuvo la responsabilidad de plantear criterios de objetividad" a la hora de hacer recortes y aclaró que aquellos empleados "que están puestos por su capacidad y no por un partido, se respetan" su lugares de trabajo.

"No fueron indiscriminados los despidos, fueron con criterio", insistió. "He tenido muchos ejemplos de personas que dicen ´a mí no me conviene ir´ e iban solo dos o tres horas. Bueno, chau. Ese cargo no es para 2, 3 horas, es un cargo de 8 horas y que se firma en el contrato", subrayó.

En otro tramo de la charla, el ministra defendió al Gobierno de las críticas por los aumentos en las tarifas y consideró que los valores actuales "no son caros".

"Pagar 30 a 40 dólares un servicio público no es caro. Por supuesto que depende del sueldo, pero vaya a Uruguay a ver cuánto cuesta. Cinco o seis veces más", concluyó.