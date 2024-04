Pablo Moyano amenazó con un paro de Camioneros para el lunes

El Secretario Adjunto del gremio Camioneros, Pablo Moyano, amenazó con un paro sectorial para el próximo lunes si el Gobierno no homologa el último acuerdo salarial que el sindicato pactó con los empresarios, un 45% en dos tramos, 25% para marzo y 20% en abril. "No se va a mover una hoja en todo el país", lanzó el sindicalista.

“Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, explicó Moyano en diálogo con C5N.

El acuerdo de Camioneros sobrepasa el tope impuesto por el Ministerio de Economía para desalentar las expectativas inflacionarias. El gremio sabe que si a 30 días de declarado el acuerdo no hay homologación oficial, se lo considerará "tácitamente homologado". Así lo dijo la Ley 23.546, que establece las normas de procedimiento para las convenciones colectivas de trabajo.

La última paritaria fue firmada el 23 de febrero pasado y aún no se aplica la homologación tácita porque una de las cámaras empresariales impugnó el acuerdo ante la Secretaría del Trabajo.

Moyano amenaza con un paro de Camioneros en el medio de un momento de tensión general de los sindicatos.

La declaraciones se dan luego de que ATE, el gremio de los estatales, confirme un paro nacional con movilización en todo el país para el 5 de abril, el viernes que viene, y luego de que UPCN confirme que presentará este jueves a las 12 un amparo de acción colectiva para que se ordene "al Estado empleado el cese de despidos masivos de trabajadores públicos nacionales". Al mismo tiempo, la CGT no descarta un paro nacional.

Por otra parte, Moyano le pidió a los legisladores peronistas que no voten la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei tiene pensado impulsar porque "saca derechos" a los trabajadores, tampoco avala la baja del piso de Impuesto a las Ganancias. Sobre este último tema, y la posibilidad de que sea retroactivo, Moyano apuntó contra el ministro del Interior Guillermo Francos: "Ese viene del menemismo, creíamos que habíamos derrotado al menemismo y hoy está todo el menemismo adentro. Y este Francos fue uno de los impulsores de la privatizaciones del Estado, con esa banda de delincuentes que nos gobernó con (Carlos) Menem. ¿O nos olvidamos?", lanzó.

"(Francos) fue parte del desastre que dejó Menem en nuestro país. Me gustaría tenerlo acá y decirle ‘no podés ser tan h... y canchero’ cuando dice que va a cobrar retroactivo tres meses para atrás a los trabajadores”, arremetió el dirigente de la CGT.