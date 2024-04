La sorpresa que tiró Luis Barrionuevo sobre su apoyo a Javier Milei y su descarnada mirada sobre el futuro del peronismo

Desde hace tiempo, Luis Barrionuevo se siente libre. Cómodo en ese rol, suelto de ningún compromiso estructural hasta le da consejos a Javier Milei, a quien le pide que “hable con los empresarios del rubro para que sepa cómo están las cosas”.

En la reunión de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica que se realizó ayer, el sindicalista, que hace más de veinte años recomendó que “si dejáramos de robar dos años el país se salva”, ahora le endilgó al presidente Milei que se deje de aconsejar y rodear por "el ángel exterminador de Mauricio Macri".

"La verdad que estoy defraudado con el presidente. No tiene nada que ver con las cosas que decía en las charlas que tuvimos en la campaña. No tiene un plan económico de él. Escuchó lo que le contó Macri y lo está haciendo a través de Sturzenegger. Esta ley ómnibus que él defiende la habían diseñado para Patricia Bullrich y el PRO", concluyó

Barrionuevo tenía ganas de hablar. Se le notaba. De hecho nadie preveía que iba a aparecer por el encuentro de la Federación, con la que dialoga frecuentemente pero prefiere correrse de sus conferencias públicas. Ni su gente de confianza habían anticipado su presencia, como habitualmente hacen.

Si bien hace años que no participa de un encuentro de la CGT, a pesar de haber estado muy cerca de UPCN, donde Héctor Daer informó de una marcha para el 1ro. de Mayo próximo, pareció que no tiene pensado estar por esos ámbitos por un largo tiempo. "No tienen ni idea de lo que se debe hacer. El gobierno no los atiende y eso los desespera", dice y disfruta.

Barrionuevo con los empresarios del sector. Quiere que Milei los escuche.

Sin embargo, para él, "el gobierno debe atender a todos. A los gobernadores, para que acuerden las leyes que necesita y a los gremios para encauzar la reforma laboral. Sin diálogo ni consensos estas cosas no pasan, sino preguntále a Macri, De la Rúa o Alfonsín", expresó.

El miércoles fue sorprendente cuando explicó, casi irónicamente, los motivos por los cuales había apoyado la candidatura de Milei en septiembre de 2023 y mantuvo ese respaldo hasta el ballotage. “Porque soy peronista y quiero que vuelva el peronismo”.

"No fue un error haberlo apoyado. Fue una estrategia política. Porque yo quiero que gobierne el peronismo, pero si apoyábamos a Massa, el peronismo se iba al descenso. Si hay alguien que es increíble en este país es Massa y la gente pedía un cambio. Y nosotros estamos siempre con el cambio, el progreso", dijo sin sonrojarse y con su vehemencia habitual.

Inmediatamente, agregó que "si yo como peronista quiero que vuelva el peronismo, y eso lo vivimos con Alfonsín, De la Rúa y Macri, tenemos que renovar al peronismo. Tenemos que cambiar las caras para que la gente vuelva a creer", aunque se lo nota enojado con el presidente y su política económica.

Estuvo con los empresarios hoteleros y gastronómicos para respaldarlos y hacer que su reclamo fuera más potente. Y, fundamentalmente, para contestarle a todas las voces oficiales que decían que el fin de semana largo fue un éxito para el turismo. "La temporada fue un fracaso absoluto. Absoluto. Se lo digo yo que estuve en toda la costa atlántica", criticó.

"En Enero fue pobre, febrero igual y este fin de semana fue larguísima y todo lo que he visto fue un nivel de gasto muy pobre. Todos los hoteles que se llenaron fueron los más caros. Decir que fue un éxito fue una estupidez", repitió al tiempo que advirtió. "Estoy previniendo con tiempo lo que fue previo a la pandemia, luego de la cual se nos cayó toda la actividad y perdimos más de la mitad de los empleos".

Para Barrionuevo, el presidente "no está actuando bien haciendo lo que hace. Si querés eliminar a los ñoquis, con los nidos de ratas, hacelo, pero no se puede meter con la gente que está trabajando. El consumo es fundamental para toda la economía, no solo para nuestro rubro. Si el gobierno no toma conciencia habrá crisis social", advirtió.