Diputado libertario acusó a intendentes bonaerenses de ser “degenerados fiscales”

Sin distinción de color político los intendentes de varios municipios de la provincia de Buenos Aires, de una lista que crece semana a semana, ven con la creación de tasas municipales -algunas absurdas- la única salida para mantener el nivel de gastos en sus distritos. Por más que eso signifique seguir aumentando la presión tributaria sobre los contribuyentes.

Mediante la utilización de su mayoría en los Concejos Deliberantes, en algunos casos con la complicidad de “opositores”, un grupo importante de intendentes consiguen meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes creando un sin fin de tasas municipales que impactan directamente en el ciudadano de a pie al momento de hacer alguna transacción comercial en esos municipios.

Ordenanza por la cual el Municipio de Almirante Brown fijó un sobreprecio del 2% al expendió del litro de combustible o su equivalencia.

Entre las tasas impuestas por algunos jefes comunales se encuentran los más comunes como la Vial, que significa un cargo adicional de entre el 1% y el 4% al expendio de combustibles; publicidad y propaganda, algo que deben pagar los comerciantes por el solo hecho de poner el nombre del local en la vitrina; caminos rurales, en su mayoría intransitables; y sucursales bancarias. Y otras son insólitas, como cobrar un adicional a los comercios que venden pañales, envases no retornables, latas o aerosoles.

Provocando que en redes sociales la reacción de vecinos o incluso legisladores, como el diputado libertario Guillermo Castello que, con fotos incluidas, los acusó en X (exTwitter) de ser "degenerados fiscales". O también provocó el malestar de algunos intendentes, como es el caso del jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que instó a vecinos de otros distritos a cargar nafta más barata, libre de tasas, en su municipio.

En diálogo con MDZ, el diputado provincial Guillermo Castello, del unibloque “Libre”, dijo: “Esto marca la voracidad fiscal obscena de algunos intendentes de la provincia. En esto entran de todos los partidos políticos, no importan que sean peronistas, camporistas, radicales o del PRO. Es como dijo el presidente Javier Milei a los gobernadores, son degenerados fiscales”.

Asimismo, sostuvo que ultrajan derechos constitucionales por lo que los intendentes que aplican estas tasas municipales deberán rendir cuentas a la justicia. “Violan la Constitución Nacional impulsando un festival de tasas que no tiene una efectiva, concreta e individualizada contraprestación como tienen que tener las tasas municipales”, aseveró.

“Que un intendente cree un impuesto disfrazándolo de tasa municipal, es inconstitucional, eso fue marcado reiteradamente por la Justicia en sus fallos. Y el Tribunal de Cuentas de la provincia les dijo a los intendentes que es ilegal crear este tipo de tasas, como la Tasa Vial, por lo que van a tener que responder personalmente a los perjuicios que puedan ocasionar cuando empiecen a salir los fallos en contra”, afirmó Castello.

El sobreprecio que deben pagar los ciudadanos de combustible por la Tasa Vial va del 2% al 4% por litro dependiendo del municipio. El legislador libertario destacó: “El último en aplicar este impuesto a la carga de combustibles fue Montenegro en Mar del Plata y por lo que estamos viendo no va ser el último, hay muchos intendentes que se están subiendo a esta ola”. Y añadió: “Lamentablemente esa no es la única tasa muncipal inconstitucional que aplican, están las tasas de Abasto, a las Sucursales Bancarias, a Publicidad y Propaganda, a los Caminos Rurales, que no existen porque están destruidos”.

“Y las tasas ridículas que quieren aplicar en algunos municipios, como en Campana, a la comercialización de envases retornables, latas, aerosoles y pañales. Cobrándoles un diferenciado a los comerciantes, mayoristas y minoristas que expendan esos productos. Por lo cual los vecinos de Campana pagarán pañales, repelentes, aceites y bebidas más caras que los ciudadanos de municipios vecinos. Todo con el fin de alimentar la voracidad fiscal del intendente”, remarcó.

Finalmente, Castello manifestó que “lo más grave es que pareciera que estos intendentes están boicoteando el plan económico". "Da la sensación que quieren que fracase el gobierno nacional porque al aumentar la presión impositiva reducen la inversión, impidiendo la reactivación económica. Por eso digo, como Milei, que son degenerados fiscales, el presidente lo dijo para los gobernadores, y yo se lo digo a los intendentes de la provincia”, concluyó. Con mayoría propia en el Concejo Deliberante, el intendente de Berazategui Juan José Mussi aprobó el cobro del 2% a la venta de combustibles para el mantenimiento de la red vial municipal

Intendente invita a cargar nafta en su municipio libre de la Tasa Vial

Desde Tres de Febrero, Diego Valenzuela se diferenció de sus colegas afirmando que la aplicación de la Tasa municipal Vial impacta directamente en el expendio de combustibles en los municipios que la aplican.

El intendente dijo en su red social de “X” que la salida no es “subir la presión tributaria”; y explicó porque no se aplica en su distrito: “Capital Federal no la cobra y eso nos quita clientes por estar cerca, es una doble imposición porque el combustible ya viene con impuestos y de ellos recibimos coparticipación”.

En ese marco Valenzuela expresó que “las estaciones de servicio no resignan rentabilidad, sino que trasladan esta tasa a los precios que pagan las familias y quienes trabajan con su vehículo”. Por lo que pidió a los vecinos de otros municipios que “vengan a cargar combustible a Tres de Febrero”.