Ley Bases en Diputados: con discursos encendidos y pases de factura

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a debatir desde las 12 la nueva Ley Bases y el paquete fiscal. La jornada maratónica en el Congreso de la Nación se extendió hasta el martes, ya que no hubo un corte. El presidente Javier Milei siguió la jornada de cerca.

Se trata de la segunda versión de la iniciativa, tras el fiasco sufrido en febrero y la reducción de 664 a 223 artículos, con cambios que incluyen a la obra pública, privatizaciones de organismos del Estado y la reforma laboral.

Dentro del oficialismo aseguran tener garantizados los votos para aprobar el artículo 3, que implica la disolución de organismos del Estado, además del tema Ganancias y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversores, RIGI.

De todas formas, Karina Milei y Eduardo Lule Menem pasaron por Diputados, después de la visita de Guillermo Francos, para seguir de cerca el debate en el recinto.

La votación en general se concretaría durante la madrugada, para luego continuar con el debate por capítulos del proyecto.

1:30 Lilia Lemoine: "Es una cuestión de egos"

“Parece que no le quieren dar poderes al presidente porque están ofendidos - aseguró la diputada por La Libertad Avanza Lilia Lemoine- porque decidió mirar al pueblo que lo eligió. Es una cuestión de egos”.

00:10 La crítica de Julio Cobos

El diputado Julio Cobos (UCR) habló durante la sesión; hizo foco en la obra pública y aseguró que “nos va a salir más caro el collar que el perro”.

“Queremos hacer economía poniendo a cero la obra pública del Estado, nos vamos a equivocar”, disparó el mendocino.

23:45 Un diputado “traidor” votó a favor de la Ley Bases

El entrerriano Francisco Morchio (Hacemos Coalición Federal) utilizó sus minutos para contar que fue uno de los incluidos en la “lista de traidores” publicada por el presidente Milei cuando fracasó la ley ómnibus.

“Un escrache que jamás pensé sufrir. Pero voy a dejar mis sentimientos de lado y voy a votar por lo que creo mejor”, señaló.

23:30 - Otra legisladora de UxP se excedió de tiempo y mantuvo un cruce con otro diputado

Carolina Yutrovic, de Unión por la Patria, se extendió más del tiempo que tenía permitido para hablar. Cuando le remarcaron que cierre un exposición, la legisladora inició un ida y vuelta con otro diputado.

“Diputada lleva un minuto y medio más del tiempo correspondiente”, le advirtieron desde la presidencia. Pero Yutrovic solicitó 30 segundos más y nuevamente superó el pedido de tiempo extra. En ese momento, discutió con otro diputado que la transmisión oficial no mostró en vivo.

“Vos dejame hablar porque yo a vos no te interrumpo y te respeto. Que no me grite”, disparó. “Diputada se tiene que dirigir a la presidencia, su tiempo se cumplió. Pasamos al siguiente diputado”, le respondieron desde la presidencia de la Cámara.

23:00 - Martín Tetaz, en contra de Ganancias: "Una estafa electoral"

El diputado radical cuestionó la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría ya quev"en este contexto que atraviesa la clase media" se trata de una medida que "no es razonable".

"Muchos diputados no están conformes con la estafa electoral de votar Ganancias de vuelta", aseguró y denunció que volver a tratar la iniciativa es "una estafa electoral".

22:35 - Abucheos contra una legisladora K por excederse en el tiempo

La diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano se expresó en línea con la postura del kirchnerismo y señaló que la ley ómnibus propone “una Argentina difícil para los que se levantan temprano a la mañana, los que van a estudiar y ni hablar para los jubilados”.

Sin embargo, su intervención se extendió de los 5 minutos reglamentarios y algunos legisladores comenzaron a pedir que redondee su mensaje. La legisladora no se quedó callada y se cruzó con Julio Cobos, quien conducía en ese momento la sesión. “Voy a seguir hablando un poquito más porque todos se extendieron", replicó.

21:45 - Insólito cruce por los perros de Javier Milei

Durante el debate por la ley ómnibus, el diputado del PRO, Damián Arabia, protagonizó un insólito momento cuando apuntó contra a un legislador de Unión por la Patria por criticar al actitud de Javier Milei con sus perros.

Al momento de tomar la palabra, el diputado Aldo Leiva cuestionó el comportamiento de Javier Milei desde su llegada a la presidencia y no tuvo otra idea que ejemplificar sobre los perros del mandatario: "Ahora me entero que los hijos del presidente son los perros, estamos mal”.

A su turno, Arabia le respondió: "Meterse con la vida privada de las personas, sea el presidente o no, no solo es una bajeza sino que no tiene ningún tipo de lugar en el debate".

21:30 Karina Milei también ingresó al Congreso

La secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei concurrió al recinto de la Cámara de Diputados alrededor de las 20:30 y mantenerse cerca de las negociaciones para avanzar con la ley ómnibus

Más temprano había estado el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien retornó de su visita a Rosario. Otro funcionario presente es el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

20:20 - María Eugenia Vidal confirmó su apoyo y lanzó una dura crítica al kirchnerismo: "Otra vez la doble vara"

La diputada del PRO anunció que acompañara al proyecto del oficialismo y cuestionó la postura en contra del kirchnerismo. En ese sentido, la legisladora recordó que a "Alberto Fernández le dieron 9 emergencias en 11 días y todavía no había venido la pandemia".

"Otra vez la doble vara. Ahí las emergencias no eran peligrosas, las facultades no eran peligrosas. Cuando gobiernan ellos, los DNU son constitucionales, los cambios de fórmula son para mejor de los jubilados, hay silencio cómplice, pero cuando gobiernan otros, son antipopulares", expuso la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Vidal reconoció que la población pasa por un momento de "sufrimiento y dolor" pero agregó que la situación "no empezó el 10 de diciembre". "Está claro que no podemos seguir esperando que uno fracase para ganar la siguiente elección", afirmó.

20:00 - Continúa el debate y las definiciones de los diputados

El tratamiento continúa en la Cámara Baja entre pedidos de modificaciones, acompañamientos con condiciones y críticas desde el sector kirchnerista.

Durante su exposición, el diputado de Hacemos Coalición Federal Maximiliano Ferraro le solicitó al oficialismo que vuelva a incluir la vuelta de impuestos al tabaco y el aumento al juego online, eliminados en la nueva versión de la ley.

Por su parte, el legislador de la UCR Martín Tetaz coincidió en la idea de "darle las herramientas que necesita el presidente" aunque adelantó que también exigirá un plan de estabilización económica. "Esto no implica estar de acuerdo con el rumbo que él (Milei) toma", expresó.

Por último, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz confirmó su rechazó al proyecto y cuestionó que, junto a la reforma fiscal, no representa una mejora en la calidad de vida de la población.

18:30 - Llegó Guillermo Francos al Congreso

El ministro del Interior, Guillermo Francos, llegó para seguir el debate por la ley ómnibus desde los palcos del recinto. Estará acompañado por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien estaba desde temprano.

Hasta el momento, son los dos únicos enviados del Gobierno para reforzar las negociaciones con los bloques dialoguistas.

18:00 - Una diputada del PRO recordó a Martín Lousteau y apuntó: "Vamos a votar con la mano en alto, no acá bajito”

La diputada Silvana Giudici tomó la palabra para realizar su intervención en la sesión por la ley ómnibus. Allí, la legisladora del PRO reiteró su acompañamiento al proyecto y aprovechó para tirarle un palito al presidente de la UCR.

"Nosotros vamos a votar con la mano en alto, no acá bajito”, lanzó en referencia al polémico gesto que hizo Lousteau al votar el aumento de las dietas en el Senado.

17:30 - "Ya no es la ley de Milei"

Así se expresó el diputado del bloque Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot. El legislador se expresó de esa manera al celebrar que "hubo cuatro meses de trabajo que evitaron horrores como la cuadriplicación de las retenciones a las exportaciones industriales. Hubiera significado un industricidio". También destacó que se pasó " de 16 superpoderes a 3 y acotados".

El diputado aclaró que acompañará el proyecto pero le dejó un mensaje al Senado: "Deberá revisar problemas adicionales en este texto y si tenemos que tomarnos tres semanas mas para lograr políticas publicas a largo plazo, bienvenido sea".

16.45 - Las definiciones sobre la Ley de Bases en el Congreso

Mientras algunos diputados y autoridades de las Cámara de Diputados se encierran en los despachos para terminar de definir el poroteo de la ley, los diputados defienden y critican el proyecto del gobierno de Javier Milei. Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) señaló que este proyecto avanza para que "el Estado pueda intervenir para empezar la reformas y destrabar todos los procesos productivos que hoy están demorados y parados".

"Tenemos un estado q perdió su sentido, su razón de ser", señaló el santafesino y remarcó: "Los que les tocó gobernar se creyeron dueños del Estado, perdieron sus fines y la transformaron en un centro de empleo de sus militantes".

En tanto, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló: ““No hay transparencia posible con un gobierno de tramposos. Y este es un gobierno de tramposos y de mentirosos”. "Es absolutamente falso que este proyecto de ley sea mejor que el anterior”, sumó.

15.03 - Tiembla un artículo clave para la reforma del Estado

El artículo 3 de la Ley de Bases es el pilar de la reforma del Estado que quiere imponer el Gobierno de Javier Milei. Este punto habilita al Poder Ejecutivo a poder eliminar cualquier organismo público, salvo algunos pocos que fueron exceptuados como el Conicet, el Incaa y el Enacom.

La votación de este punto será "palo a palo", según indicó una alta fuente parlamentaria a MDZ. En el radicalismo cada vez son menos los diputados que están dispuestos a rechazarlo. A estos se suman los 99 de Unión por la Patria, los seis de la Coalición Cívica, los cinco del Frente de Izquierda, y pueden ponerle un freno.

14.02 - El oficialismo defendió su proyecto de ley y reivindicó el Gobierno de Javier Milei

En su rol de miembro informante, el titular de la comisión de Legislación General, Santiago Santurio, defendió la Ley de Bases y el paquete fiscal de Javier Milei. "Es una ley para crecer y trazar un rumbo claro que nos saque del estancamiento", definió el libertario.

También dijo que las leyes que se están debatiendo son "un punto central en la batalla cultural". "El Estado es el principal responsable de la presión impositiva". Así defendió la reforma de la administración pública que propone el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

"Esto es para que los que presten servicios lo hagan a la ciudadanía, y no a la política", enfatizó.

13.23 - La familia Menem quedó en el centro de la discusión

La diputada por Buenos Aires Agustina Propato (Unión por la Patria) tomó la palabra en el debate por la ley de bases y comenzó con una chicana contra el titular de la Cámara baja, Martín Memen. La intención de la diputada era recordarle el paso por la presidencia de su tío, el expresidente Carlos Saúl Menem, que gobernó entre 1989 y 1999.

"Muchas gracias, señor Presidente Martín Menem, qué deja vú. Me gusta recalcar este apellido de renombre. En la historia de la 23.696 [ley de reforma del Estado] nunca nos atrevimos a tanto", señaló.

Video | El cruce entre Carolina Gaillard y Rodrigo De Loredo

El que recogió el guante fue Santiago Santurio (La Libertad Avanza), que dijo: "Escuché que lo cuestionaban por su apellido. Debe estar orgulloso del apellido".

12.46 - Sin acuerdo sobre la votación de la Ley de Bases crece la tensión

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, propuso que la votación en particular sea por capítulo y no por artículo como suele hacerlo el Congreso de la Nación. Esto despertó la furia de la oposición que quiere que se trate cada uno de los puntos en particular.

Esto se votó después de una ardua discusión en el recinto. Se aprobó con 140 votos afirmativos y 109 negativos. El oficialismo contó con el apoyo del PRO, una parte de la UCR más colaboracionista, el PRO y Hacemos Coalición Federal, excepto la Coalición Cívica que ya se desmarcó de este espacio. Las diferencias en Diputados tienen que ver con cómo será la votación en el recinto.

12.23 - Con el apoyo de los bloques aliados el oficialismo logró el quórum

A pocos minutos de las 12.30, el oficialismo consiguió el quórum de 129 diputados para abrir el debate de la Ley de Bases. Los distintos espacios de la UCR bajaron para dar quórum, también estuvo el apoyo de los diputados que responden a los gobiernos de Entre Ríos, Córdoba y Tucumán. Ni los patagónicos, ni Pamela Calletti estuvieron presentes al comienzo, como una forma de manifestar su desencanto.

11.26 - Terminó la reunión de Labor Parlamentaria y empieza la tensión

En la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloque y autoridades de la cámara se ponen de acuerdo en cómo será la sesión, el oficialismo planteó que la votación no será de artículo por artículo como se hizo el seis de febrero cuando cayó esta misma ley. Quieren hacerlo por cada uno de los capítulos para evitar los traspiés.

Noticia en desarrollo...