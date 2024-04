Paritarias 2024: la Gobierno de Mendoza se enfrenta a SUTE, ATE y Ampros

La semana pasada se conocieron los alarmantes datos de pobreza del Indec, el 47% de los mendocinos son pobres. Con estos números sobre la mesa se sentarán a discutir en una nueva ronda paritaria, el Gobierno de Mendoza y los tres sindicatos más importantes de la provincia.

Los gremios amenazan con un paro como última instancia.

La crisis económica no es ajena a los afiliados a ATE, SUTE y Ampros. Según los cálculos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó 633 mil pesos para no ser pobre. En este contexto, un docente mendocino de jornada completa cobró 518 mil pesos en marzo, si es único sostén de familia: es pobre.

Hoy a las 10, tal como prevé la cláusula de garantía firmada en el acuerdo paritario de este año, el Gobierno y los gremios volverán a negociar un aumento salarial. Aunque desde el Ejecutivo no han anticipado la propuesta que llevarán a las cúpulas de los gremios, el ministro de Cultura, Educación e Infancias aseguró que el diálogo será abierto. “La expectativa es positiva porque a través del diálogo se puede encontrar un mecanismo justo para la compensación de la inflación y el deterioro del salario docente. Mañana (por hoy) comienza una ronda con el SUTE con diálogo abierto”, dijo Tadeo García Zalazar.

La titular de Ampros, Claudia Iturbe.

Por su parte, 10 gremios se han unido para fortalecer su postura. En diálogo con MDZ Radio, la titular de Ampros, Claudia Iturbide, criticó la escasa negociación que existe con el Gobierno provincial.

“Hemos tenido pérdida del poder adquisitivo por la estrategia del gobierno porque las propuestas son como decretos encubiertos donde hace una o dos propuestas y si no te gusta no hay más nada. Ponen en la mesa a personas sin poder de negociación que dicen esta es la única orden que me han mandado y es lo único que hay”, explicó Iturbide..

Además, la gremialista aseguró que exigirán que cambien la base de cálculo de los aumentos porque siempre se utiliza el mes de diciembre del año pasado y es un “número mentiroso” porque “no es un 15%, es un 7% real”. También indicó que no van a aceptar bonos en negro.

“Tenemos a mucha gente por debajo de la canasta básica. Somos los peor pagos del país. Hemos perdido profesionales que se van a trabajar a otras provincias”, indicó. Como última instancia, los gremios aseguraron que irán al paro si no llegan a un acuerdo.

Última paritaria

En enero, el Gobierno provincial decidió adelantar 60 días la paritaria por la crisis económica y los altos índices de inflación. Las rondas de negociación empezaron el 29 de enero y un mes después desde Casa de Gobierno festejaban que habían cerrado los acuerdos paritarios con 18 representantes gremiales de la Administración Pública. La última ronda paritataria fue terminó en febrero.

La mayoría de los sindicatos aceptó el pago de una suma fija -no remunerativa y no bonificable- de 90 mil pesos que se pagó en febrero. Más un incremento de 15% en febrero y de 15% en marzo.

Los únicos que firmaron otra propuesta fueron los Funcionarios Judiciales, que aceptaron la propuesta salarial de un incremento en el básico de 16% en febrero y 16% en marzo.