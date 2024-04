En vivo: La Libertad Avanza defiende la Ley de Bases en Diputados, en una jornada de tensión

La Cámara de Diputados de la Nación debatirá hoy desde las 12 la nueva Ley de Bases y el paquete fiscal. Se espera una jornada maratónica en el Congreso de la Nación, que podría terminar el martes, ya que no habrá un corte. El presidente Javier Milei sigue de cerca el derrotero político de la jornada.

14.02 - El oficialismo defendió su proyecto de ley y reivindicó el Gobierno de Javier Milei

En su rol de miembro informante, el titular de la comisión de Legislación General, Santiago Santurio, defendió la Ley de Bases y el paquete fiscal de Javier Milei. "Es una ley para crecer y trazar un rumbo claro que nos saque del estancamiento", definió el libertario.

También dijo que las leyes que se están debatiendo son "un punto central en la batalla cultural". "El Estado es el principal responsable de la presión impositiva". Así defendió la reforma de la administración pública que propone el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

"Esto es para que los que presten servicios lo hagan a la ciudadanía, y no a la política", enfatizó.

13.23 - La familia Menem quedó en el centro de la discusión

La diputada por Buenos Aires Agustina Propato (Unión por la Patria) tomó la palabra en el debate por la ley de bases y comenzó con una chicana contra el titular de la Cámara baja, Martín Memen. La intención de la diputada era recordarle el paso por la presidencia de su tío, el expresidente Carlos Saúl Menem, que gobernó entre 1989 y 1999.

"Muchas gracias, señor Presidente Martín Menem, qué deja vú. Me gusta recalcar este apellido de renombre. En la historia de la 23.696 [ley de reforma del Estado] nunca nos atrevimos a tanto", señaló.

Video | El cruce entre Carolina Gaillard y Rodrigo De Loredo

El que recogió el guante fue Santiago Santurio (La Libertad Avanza), que dijo: "Escuché que lo cuestionaban por su apellido. Debe estar orgulloso del apellido".

12.46 - Sin acuerdo sobre la votación de la Ley de Bases crece la tensión

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, propuso que la votación en particular sea por capítulo y no por artículo como suele hacerlo el Congreso de la Nación. Esto despertó la furia de la oposición que quiere que se trate cada uno de los puntos en particular.

Esto se votó después de una ardua discusión en el recinto. Se aprobó con 140 votos afirmativos y 109 negativos. El oficialismo contó con el apoyo del PRO, una parte de la UCR más colaboracionista, el PRO y Hacemos Coalición Federal, excepto la Coalición Cívica que ya se desmarcó de este espacio. Las diferencias en Diputados tienen que ver con cómo será la votación en el recinto.

12.23 - Con el apoyo de los bloques aliados el oficialismo logró el quórum

A pocos minutos de las 12.30, el oficialismo consiguió el quórum de 129 diputados para abrir el debate de la Ley de Bases. Los distintos espacios de la UCR bajaron para dar quórum, también estuvo el apoyo de los diputados que responden a los gobiernos de Entre Ríos, Córdoba y Tucumán. Ni los patagónicos, ni Pamela Calletti estuvieron presentes al comienzo, como una forma de manifestar su desencanto.

11.26 - Terminó la reunión de Labor Parlamentaria y empieza la tensión

En la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloque y autoridades de la cámara se ponen de acuerdo en cómo será la sesión, el oficialismo planteó que la votación no será de artículo por artículo como se hizo el seis de febrero cuando cayó esta misma ley. Quieren hacerlo por cada uno de los capítulos para evitar los traspiés.

Noticia en desarrollo...