La provocación con la que Victoria Villarruel se burló de la marcha universitaria

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un picante mensaje contra la marcha nacional universitaria donde se burló del discurso de la referente de Madres de Plaza de Mayo, "Taty" Almeida, durante el acto en Plaza de Mayo.

La activista estuvo presente en la movilización en reclamo por el recorte de fondos a las casas de estudio y manifestó su repudio a la decisión de Javier Milei de "no querer subsididiar a las universidades públicas".

"Por supuesto que es una marcha política pero no partidista. La lucha no termina hoy. Si bien perdimos una elección, no nos han vencido", sostuvo Almeida, quien también pidió "no bajar los brazos" y "continuar la resistencia" contra el gobierno.

En ese marco, Villarruel compartió un extracto del mensaje donde se burló con un fuerte comentario. "Hebe (de Bonafini), lo que te perdiste...", señaló en alusión a la fallecida expresidenta de Madres de Plaza de Mayo.

Cabe destacar que Almeyda, junto a otros activistas de Derechos Humanos, presentó un pedido de juicio político contra Milei por mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos.

El texto llevó las firmas del premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel; la referente de Soberanxs y exembajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro y el exjuez Carlos Rozanski, entre otros.