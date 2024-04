Una comitiva de Jorge Macri viajó a Alemania para reforzar política públicas europeas

Jorge Macri empieza a delinear algunos de los ejes que quiere reforzar en la quinta gestión del PRO y frente a un electorado exigente que le dio la espalda al candidato de Javier Milei, Ramiro Marra, pero que subió la vara y busca una gestión que mejore el espacio público y la seguridad, dos ejes a reforzar de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. El objetivo de Macri es lograr que la marca no entre en periodo inercial y que se torne poco innovadora, característica esencial que aportó el PRO en sus inicios. Ahora será con Inteligencia Artificial y cercanía con los vecinos para entregar las mejores cifras posibles en materia de seguridad y gestión vecinal. La Kondrad Adenauer fue la anfitriona que permitió el intercambio cultural, como hace décadas con Argentina.

Jorge Macri envió como representante a César Torres, secretario general de la Gobernación y hombre de la mesa chica del exintendente de Vicente López, cuyo único objetivo para este año es reencontrar a los vecinos con la política, con el Gobierno porteño, algo que se descuidó mucho en los últimos años y se pagó caro en las comunas del sur en la última elección, en especial en la interna con el exministro de Economía Martín Lousteau. Waldo Wolff como ministro de Seguridad deberá hacerse cargo de que la Inteligencia Artificial y la tecnología de máximo nivel lleguen a la Ciudad con cámaras robot y la posible incorporación de body cams, entre otros elementos.

Equipo. César Torres y Rogelio Frigerio, en Alemania.

“Estamos trabajando para incorporar la inteligencia artificial en distintas áreas de gestión en materia de seguridad y de tramitaciones ciudadanas; este viaje nos abre nuevas posibilidades para brindar más y mejores servicios a nuestros vecinos”, le dijo Torres a MDZ, quien plantea la importancia de no subestimar el desembarco de la tecnología ni descuidar el cara a cara histórico con los vecinos. "La Inteligencia Artificial no llegó para distanciarnos, tiene que ser una herramienta para que la vida de los vecinos sea más sencilla, más rápida, que les dé tiempo a todos para estar en familia, no perdiendo una mañana en un trámite, para eso estamos trabajando todos los días", planteó a este medio.

La agenda fue variopinta e incluyó funcionarios claves de las ciudades más importantes de Alemania que son desconocidos en Argentina, pero claves en la política local germana, que busca colaborar con el desarrollo del distrito de Jorge Macri. Dr. Christoph Ullrich, presidente del Gobierno de la Región Administrativa de Gieben, Dr. Thoas Ehlen, representante y director del Centro de Formación Política de la Fundación Konrad Adenauer en el Estado Federado de Hesse, Uwe Becker, secretario de Estado en el Ministerio de Finanzas de Hesse, conversaron sobre la descentralización de las finanzas públicas. También hubo tiempo para el sector privado, en tanto visitaron la fábrica de BASF, con el objetivo de mantener una reunión con Jan Von Herff, director de Política Comercial e Industrial y Redes Internacionales de la Sociedad Europea BASF SE.

Privado - público. El equipo de Jorge Macri reunido con BASF.

Al regreso de la misión, Torres planteó: "Alemania es la prueba de que cuando se trabaja en forma planificada los resultados son concretos y visibles. El país tiene una estructura federal bastante parecida a la de Argentina, con la clara diferencia que los estados federados no tienen una dependencia exclusiva del estado federal, los Ministros presidentes( gobernadores) no gastan más de lo que recaudan, salvo excepciones puntuales". La austeridad y el análisis del gasto se tornó una obsesión para Jorge Macri y equipo, por lo que el modelo alemán estaba en el radar desde los tiempos de Mauricio Macri presidente.

También hubo tiempo para conversar con Fernando Brun, actual embajador argentino en Alemania y se visitó la sede de la Policía de Brandeburgo, donde se enseñó a la delegación argentina la nueva generación de aplicaciones y vehículos inteligentes. La seguridad es el otro dilema que enfrenta Jorge Macri. La premisa básica es de mínima mejorar los números que recibió en 2023 de la gestión anterior. Para eso, el protocolo de Waldo Wolff encabezado por la imposibilidad de cortar las arterias principales y permitir el accionar con taser en casos de poner en riesgo la vida de un ciudadano por parte de un delincuente están aprobadas por Macri. De hecho, la inversión en tecnología de Seguridad para prevenir será de las más costosas para el gobierno que busca eficiencia con austeridad, dos conceptos que rara vez se cruzan en la política argentina.