Sergio Massa, entre su pacto con La Cámpora y su defensa a Axel Kicillof

Sergio Massa se pregunta todas las mañanas si es momento de reaparecer en público o no. Por ahora elige esta última opción, pero en pocas semanas presentará su libro y su hija le insiste para que la acompañe a la marcha universitaria del próximo martes. En lo que no tiene dudas es que este no es el momento del peronismo para discutir hacia afuera.

La interna entre Axel Kicillof y La Cámpora, organización liderada por Máximo Kirchner, dejó al descubierto los laberintos internos que debe resolver el peronismo. Los dardos cruzados del excamporista Andrés "El Cuervo" Larroque y Aníbal Fernández contra la orga no colaboran. “A Axel hay que entenderlo y hay que cuidarlo”, replican en las filas del Frente Renovador.

Y en esa situación Massa no titubea en las conversaciones que tiene con sus compañeros del Frente Renovador. “Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Y cuando un peronista habla mal de otro peronista, se está pasando a las filas del enemigo", señaló el tigrense en un grupo de WhatsApp en el que hay más de 150 dirigentes del Frente Renovador en todo el país, desde ministros provinciales hasta concejeros. El mensaje lo cerró así: "No es tiempo de debate interno para afuera, es tiempo de debate interno para adentro".

En conversaciones con distintos dirigentes Massa plantea lo mismo: "La sociedad se casó con Milei hace cuatro meses, ¿voy a ir yo a decirles que está fracasando, a decir 'yo avisé que iba a pasar esto y esto? No, eso es ser viuda de una elección y no lo voy a ser". También reniega de los dirigentes peronistas que quieren avanzar en la construcción de un liderazgo nuevo. En su entorno están convencidos "que es momento de ver qué política expresa cada uno, no en el plan de gobierno".

El gobernador Kicillof recibe críticas de su propio espacio.

Y este debate se da dentro del Unión por la Patria. Juan Grabois impulsa la creación de una mesa de dirigentes para ya "armar un plan de gobierno". "Tenemos que llegar a la elección con una clara propuesta de alternativa a para la población", suele repetir el dirigente social. Más de una vez repitió que el peronismo debía tener también su "Pacto de Mayo" para definir las políticas de cara a la sociedad.

Nada de eso impulsa el Frente Renovador. "No hay ninguna elección en el corto plazo para ya definir un programa", señalaron desde las filas del massismo. Además, tienen una visión distinta de la fallida experiencia del Frente de Todos. "Las coaliciones no pueden ser horizontales para construir poder. Tienen que ser verticales, de abajo, hacia arriba".

Más allá del bajo perfil público que adquirió Sergio Massa después de perder la elección, el tigrense tiene diálogo permanente con Axel Kicillof, con quien se reúne cada dos semanas, pero habla permanentemente, y con Cristina y Máximo Kirchner. En público aparece su esposa y socia política Malena Galmarini que en cada aparición se esfuerza por aclarar que “había otro camino”.

El líder de La Cámpora mantiene una relación fluida con el tigrense.

En esos diálogos privados que tiene el exministro de Economía discute con una parte de la dirigencia. Allí plantea que“puede mejorar la situación económica de las familias, con algo de alivio y baja inflación”, pero ve un escenario complejo para la actividad y la pobreza.

A Massa no le preocupa demasiado la falta de liderazgo que tiene el peronismo. Después del Congreso del Partido Justicialista en Ferro, un intendente del conurbano le escribió por WhatsApp: “¡Qué mal estamos!”. “Quiénes”, contestó el tigrense.

-- Nosotros como partido.

-- ¿Y la UCR como está?

-- Rota.

-- ¿Y el PRO?

-- Dejó de existir

,La lectura en las oficinas del Frente Renovador en sencilla: “La Libertad Avanza vino a poner en jaque al sistema político como lo conocíamos y eso arrastra a todos los partidos”.

Mientras sigue con su agenda de trabajo internacional, Sergio Massa se prepara para salir a presentar su libro en pocas semanas. Aunque cada mañana se pregunta si es momento reaparecer o no.