Pilotos culpan a la dirigencia política por la poca actividad de la aerolínea provincial

Cuando se presentó el proyecto en la Legislatura en el año 2017, sus autores aseguraban que la creación de Aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima (Aemsa) serviría para optimizar el uso de los aviones de la lucha antigranizo. El objetivo era que las aeronaves dejen de estar paradas entre abril y septiembre ofreciendo otros servicios como taxi aéreo, vuelos sanitarios o incluso el operativo de la mosca del mediterráneo. Sin embargo nada de eso ocurrió. Por el contrario, se contrataron más pilotos y empleados para seguir prestando el mismo servicio que ya existía, pero con una estructura onerosa y sub aprovechada. Al respecto, los pilotos sostienen que están comprometidos para dar más prestaciones y colaborar con el crecimiento de Aemsa, pero que es una decisión política que los excede.

"Es una decisión política que nos excede como trabajadores. Pero claramente estamos comprometidos para hacerlo cada vez mejor, por una cuestión laboral pero también entendiendo el impacto positivo en la sociedad de Mendoza. Entendemos que dentro del gobierno hay posiciones dispares en torno a esto y quizás deban limarla. Pero cuando escuchamos que se puede sacar de cuajo la lucha antigranizo se nos encienden las alertas", manifestó en MDZ Radio el secretario de prensa y vocero de APLA, Juan Pablo Mazzieri.

En los últimos meses han circulado críticas al funcionamiento de Aemsa y desde la Fundación Mediterránea-Ieral sugirieron su privatización, por lo que los pilotos han encendido las alarmas. En total, son 27 los pilotos de la empresa estatal, que cuenta solamente con cuatro aeronaves Piper Cheyenne II que actualmente se usan para la lucha antigranizo. Mazzieri defendió la efectividad del sistema de mitigación de granizo y reconoció que durante los meses en los que no hay tormenta los pilotos podrían hacer otros servicios. Pero aclaró que no están de vacaciones ya que aprovechan ese periodo para continuar su formación.

"Cuando dicen que los pilotos son improductivos durante seis meses no es cierto. Están en instrucción, haciendo los chequeos que tienen que hacer, tienen mantener una habilitación psicofísica vigente, tienen que mantener habilitaciones que exige la ANAC y el hecho de que pertenezcan a una empresa ordenada permite tener una actividad mucho mejor", argumentó el representante de APLA.

Justamente fue ese el motivo por el que los pilotos presionaban en 2017 para que se creara Aeronáutica Mendoza SA. Hasta entonces, la provincia contrataba a los pilotos con un contrato de locación durante la temporada y el resto del año se quedaban sin trabajo. "Se logró que dejen de ser trabajadores precarizados. Que dejen de facturar como monotributista y pasen a formar planta del Estado. Porque eso permitía que tuviesen los aportes previsionales correspondientes, su obra social y que se pudiese ordenar el sistema para que tengan la instrucción necesaria en el periodo en el que no estaban tan activos", expresó Juan Pablo Mazzieri.

El tema es que "ordenar" la situación de los pilotos implicó crear una estructura estatal con 85 empleados con un presupuesto anual de 6 mil millones de pesos y con más pilotos de los que se contrataban antes. Por convenio colectivo, APLA exigió que Aemsa cuente con 24 pilotos para cuatro aviones, más tres pilotos en tierra.

"Lo que sucedió a partir del 2017 con la creación de Aemsa es un ordenamiento de la actividad. Hay 24 pilotos porque son 4 aviones y esa es la dotación requerida para los periodos en los que se ataca a las tormentas. Preparar a un piloto para lucha antigranizo exige mucha capacitación. Se meten en las tormentas que los manuales llaman a evitar", defendió.

Aemsa se encarga exclusivamente de la lucha antigranizo.

Pero al mismo tiempo, reconoció que la estructura de Aemsa está sub utilizada y dijo que serían los primeros interesados en prestar más servicios de los que hoy ofrecen. Según el presidente de Aemsa, Marcelo Japaz, no cuentan con los certificados para hacer taxi aéreo o repartir la mosca del mediterráneo. La pregunta es por qué en estos siete años no se avanzó en ese sentido. Según Mazzieri, responde a "posiciones dispares" dentro del gobierno.

También recordó que uno de los motivos por los que se impulsaba la creación de Aemsa era la compra de un Lear Jet sanitario que serviría para prestar la lucha antigranizo más allá del meridiano 69 del Valle de Uco y también para trasladar a funcionarios en viajes oficiales. Sin embargo, esa compra tampoco se concretó. "La ley abría la posibilidad de hacer traslados de personal, traslados sanitarios. Incluso hubo un proyecto -porque con los aviones actuales no se puede volar al oeste del meridiano 69 que es donde se forman muchas tormentas- que quería disponer de una aeronave que sirviera para eso y dar mayores prestaciones sanitarias y de traslado de personal y de funcionarios. Los pilotos hicieron los cursos necesarios pero eso no progresó", recordó el representante del gremio.

"Somos los primeros interesados en que eso suceda. Estamos comprometidos para llevar adelante esas cuestiones. Hay personal idóneo para que se puedan realizar otros servicios. Estamos dispuestos a contribuir en lo que sea. Hacer traslados de pasajeros, sanitarios, seguir evolucionando en aeronaves de mejor performance para atacar tormentas sobre la cordillera. Claramente estamos para eso", adhirió reconociendo que Aemsa no alcanzó los objetivos con los que en su momento se justificó su creación.

Pero al mismo tiempo remarcó que ha servido para darle estabilidad a los pilotos que hoy se dedican, casi exclusivamente, a la lucha antigranizo. "Es necesario tomar dimensión de lo que implica tener un piloto para meterse en las tormentas. No son cualquier piloto. Lleva un periodo de preparación. Hay que mantener habilitaciones, instrucción. Hacen guardias, se instruyen, llevan actividades en simuladores. Es como plantear qué hace un brigadista de fuego en invierno. Se prepara para lo que va a venir. Pero no lo podemos descartar de plano y decir trabajaste hasta acá andate y en seis meses te vuelvo a buscar. Seis meses sin contribuciones, sin ingresos", señaló criticando el esquema de trabajo que existió hasta el 2017.

"Yo creo que lo que logró la empresa Aemsa fue proteger al capital humano como tal. Estamos dispuestos a que ese capital humano pueda brindar otro tipo de servicios si la decisión política es llevarlo adelante. Pero de ninguna manera que los despidan al final de la temporada y dentro de seis meses quieran volver a contratarlo. Durante todo ese tiempo no tuvo cobertura, ingresos ni nada para poder sostener el nivel de profesionalismo que tiene. Creo que eso es lo que hay que llevar a la discusión. No para sostener un vago que no trabaja, sino para tener un servicio de altísima actividad", adhirió y puso en duda que sea un sistema costoso.

"Cuando dicen que Aemsa es costosa por su presupuesto de 6 millones de dólares, hay que soslayar el beneficio que genera. Es difícil saber lo que se ganó por los daños que no ocurrieron. Si evaluamos cuánto hay que destinar, no estamos contraponiendo el beneficio genuino porque es muy difícil medir lo que no se rompió. Hay que hacer una análisis integral y si es para bien poder mejorarlo", manifestó pero no quiso dar a conocer cuál es el salario promedio de un piloto. "No es pertinente que yo diga cuánto gana un piloto. Se habla de salarios y se genera un conflicto. Prefiero no entrar en ese terreno. Pero es menos de lo que se gana internacionalmente", finalizó.