Algunos gremios estatales que rechazan la propuesta salarial y preparan protestas

A diferencia de ATE y SUTE, quienes decidieron bajar a las bases las dos propuestas salariales del Gobierno (una con bonos y otra sin ellos) tras el segundo encuentro, algunos gremios no están de acuerdo con lo ofrecido. O en su defecto, están dispuestos a aceptar, pero con condiciones: piden mejoras en ítems y, por lo tanto, ya está prevista una tercera reunión paritaria para seguir conversando aunque con resultado incierto. Mientras tanto, para la semana que viene, posiblemente el martes 23, harán una asamblea conjunta frente a Casa de Gobierno.

El sindicato más duro es Judiciales. El gremio, que llevó adelante un paro de cinco fines de semanas en las oficinas fiscales, tuvo dos acciones de rechazo a propuestas del Gobierno en instancias distintas en las últimas horas. En primer lugar, el lunes dijo que no a oferta del Gobierno en medio de la conciliación obligatoria de las oficinas fiscales. Básicamente, mientras el Ejecutivo quiere agregar un ítem de productividad a los 220 trabajadores que toman las denuncias, el gremio pide un aumento del ítem propio de esos agentes estatales o que como trabajan 2 horas más que el resto de los Judiciales (8 en lugar de 6) tengan una suba en la asignación de clase. Fracasada la reunión, pasó para el próximo lunes 22 y peligra la conciliación obligatoria.

Pero este martes 17, el Gobierno llevó a la mesa paritaria con Judiciales las dos propuestas que les ofreció al resto de los gremios. Es decir, por un lado un aumento de 10% abril, 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico del mes de enero de 2024. También sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril; $50 mil en mayo y $30 mil en junio para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el salario mínimo, vital y móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables de $35 mil en abril; $25 mil en mayo y $11 mil, en junio La segunda oferta consiste en 11% de aumento abril, 11% mayo y 11% junio, teniendo como referencia el básico del mes de enero de este año. Los Judiciales la rechazaron. "La consideramos insuficiente, inaceptable y tenemos asambleas informativas este martes y vamos a una gran asamblea intersindical el martes 23", sostuvo el titular del sindicato, Ricardo Babillón, en diálogo con MDZ. La nueva audiencia paritaria será el miércoles 24.

El titular del gremio de Judiciales, Ricardo Babillón.

Ampros también rechazó este martes 16 la propuesta del Gobierno."Fueron dos propuestas absolutamente insuficientes. Una con la inclusión de bonos, donde al profesional de la Salud le llegaría el más chico de estos bonos. Por lo tanto, el básico quedaría como máximo en $90.000. Parece un chiste la propuesta por lo que en el anterior reclamo pedimos que se incluyera un adicional específico, ya que hay que gremios a los que les han ofrecido. No entendemos por qué a Ampros no cuando estamos en una epidemia de dengue y cuando comienzan las enfermedades respiratorias, donde se va a necesitar una Salud pública reforzada. Esto produce lo contrario", explicó Claudia Iturbe, secretaria general del gremio, al salir de la mesa paritaria. La reunión que viene está prevista para el lunes 29 y es posible que el gremio sea de la partida de la asamblea intersindical.

Sin embargo, el Gobierno envió el martes por la noche un comunicado a los gremios diciendo lo contrario. "En una nueva ronda de encuentros paritarios, los representantes gremiales de AMPROS, gremio que nuclea a los empleados de la Salud, mantuvieron un encuentro con funcionarios del Ejecutivo provincial, quienes llevaron a la mesa paritaria dos alternativas a la propuesta salarial presentada con anterioridad. El gremio pondrá a consideración de las bases el nuevo ofrecimiento" Iturbe desmintió rotudamente esta posibilidad y pidió mejoras en la propuesta mientras su vínculo con el Gobierno se tensiona cada vez más por el paquete de leyes sobre salud que está aprobando la Legislatura provincial y el sindicato acusa de que no lo han dejado participar en el debate.

Lo mismo ocurrirá con Casinos. "Este martes rechazamos la propuesta. Estamos estudiando en la mesa técnica porque quieren agregarnos un ítem pero en verdad tiene que ver con un presupuesto salarial destinado a Casinos, que lo que se le saca a un sector de los trabajadores yse lo da a otros. Por eso seguimos dialogando pero con reparos con lo ofrecido" , agregó a MDZ, el titular del gremio Diego Luconi. El sindicato estaría dispuesto a participar de la asamblea del martes.

Además, serían de la partida UPCN, Funcionarios Judiciales y APOC, pero resta esperar que lo anuncien oficialmente. Hay que recordar que afines de marzo, nació "GEU", (Gremios Estatales Unidos).con la idea de armar acciones sindicales conjuntas en un año complejo. Menos el sindicato docente, es decir el SUTE, casi todos los dirigentes gremiales participaron. Estuvo ATE, entre los gremios no lo cuentan como parte de las acciones porque avanzó con bajar a las bases la oferta. Sí creen que habrá un sector que resisitirá e intentará marcar las diferencias al Gobierno pero en conjunto. Los días y las negociaciones lo dirán.