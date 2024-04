Un intendente de La Cámpora denuncia que Javier Milei lo desfinancia y reaccionó cobrando tasas increíbles

La contabilidad creativa está apoderándose de los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Si bien algunos dieron clara muestra de tratar de alivianar la carga de sus contribuyentes al eximir de tasas a aquellos comercios y pequeñas industrias que se quieran instalar en sus localidades, como vienen promocionando Tres de Febrero y Esteban Echeverría, por ejemplo, otros van directo a presionar aún más a todos los que tienen que registrar sus operaciones diarias.

El extremo se está dando en el municipio bonaerense de Luján, donde este lunes el oficialismo de Unión por la Patria pretenderá aprobar una serie de iniciativas que no tienen ninguna contraprestación válida sino la aplicación de un nuevo impuestazo, aunque las municipalidades solo pueden aprobar tasas de servicios.

Leo Boto, intendente de Luján.

Lo increíble es que la ciudad emblemática por la Basílica madre de todo el país necesite de semejantes inventos para subsistir, teniendo río, fe, campo e industria todo en un mismo espacio. "Ni rezando se les cae una idea", le dijo a MDZ un ex funcionario del histórico intendente local Miguel Prince.

A fines de marzo, el intendente Leonardo Boto presentó una serie de proyectos fiscales que sorprendieron a toda la comunidad. Desde una tasa especial para el consumo en tarjeta de créditos hasta el cobro por la instalación y el control de la red de gas natural.

Estas iniciativas, envueltas ampulosamente en una catarata de nuevas pautas fiscales que no se habían debatido cuando sí se aprobaron el presupuesto y la ordenanza fiscal impositiva para el año en curso, tratado hace cinco meses, también incluyeron dos tasas más. Una, relacionada con la utilización y manipulación de neumáticos, en una ampliación del impuesto relacionado con el control ambiental, también implementado en Avellaneda, Florencio Varela y Almirante Brown, y la ya difundida tasa vial, por la que se pretende cobrar un porcentaje por cada carga realizada.

La excusa que dieron en el proyecto oficial para que los vecinos paguen un adicional del 2% en sus gastos cotidianos de tarjetas de crédito es que los bancos y entidades financieras son grandes productores de residuos urbanos. En el caso de la tasa vial, en este caso pide que cada automovilista pague el 2.5% por cada dos litros de combustible.

Para el ex diputado provincial y ex candidato a intendente, Juan Carlos Juárez, “todos estos inventos son inconstitucionales”. En este mismo sentido, el concejal de Unión Vecinal de Luján, Agustín Musso, adelantó: "Lo primero que vamos a tratar todos los concejales opositores es obstaculizar el tratamiento de este proyecto y no daremos quórum para que se discuta”.

El concejo deliberante lujanense consta de veinte integrantes, diez oficialistas y diez opositores. Si ninguno de los que se oponen participa ni se sienta en la sesión preparada para el próximo lunes, el proyecto no podrá ver la luz. Contabilidad creativa a metros del templo de la Fe Argentina

Para el concejal oficialista Joaquín Martucci, la razón del intendente para ejecutar esta medida es porque el gobierno nacional retiró fondos de Luján y de la Provincia de Buenos Aires. En una verdadera campaña sucia, además, Martucci denunció que la intendente de Vicente López, Soledad Martínez, también cobra las mismas tasas. La única que se ejecuta del paquete que se pretende tratar y aprobar en Luján es la Tasa Vial, algo que defendió el propio Jorge Macri cuando estaba a cargo del municipio.

Al respecto, Jeremías Rodríguez, presidente de la ONG Queremos Luján, graficó lo insólito de todo el procedimiento. “Imaginemos que un vecino carga combustible. La paga con la tarjeta de crédito. Pero luego estaciona el auto y consume algo en el restaurant o mercado que tiene la estación de servicio. Termina pagando tres veces por lo misma tasa ambiental”.

En la Ciudad de Buenos Aires, cuando se produjo la quita de la coparticipación compulsiva por parte del gobierno de Alberto Fernández para beneficiar directamente a la Provincia de Buenos Aires en medio de la crisis de la Policía Bonaerense, Horacio Rodríguez Larreta había aplicado un impuesto sobre los resúmenes de cuenta que percibían los vecinos porteños. Luego los quitó cuando la Corte Suprema de Justicia resolvió que lo hecho por el ex presidente Fernández era incorrecto y ordenó que le devolvieran los fondos a la Ciudad, algo que el presidente Javier Milei aún no autorizó.

Sin embargo, en los municipios lo único que se puede cobrar es una tasa específica porque se presta un servicio determinado. En el caso de los gastos mensuales de los vecinos se aduce que se tiene que cobrar porque las entidades que emiten el resumen de cuenta son grandes generadores de residuos. En la actualidad, todo ese circuito administrativo de los extractos y facturas bancarias se realizan de manera virtual. ¿Cuál es la contraprestación que realiza el municipio para querer percibir una suma de dinero?

La otra tasa increíble tiene que ver con la instalación del gas domiciliario. Por esto se dispuso la "tasa por vigilancia, inspección y desarrollo de emprendimientos pra la provisión del servicio público de gas por redes". El hecho imponible serían los servicios municipales de inspección de las instalaciones destinadas a la circulación y suministro de gas por redes y de diseño, proyección, implementación y ejecución de obras públicas tendientes a dotar a todo el ejido municipal del servicio de gas natural".

En tanto, la base Imponible la constituye el monto facturado por la o las empresas prestatarias del servicio de gas natural (libre de impuestos) que las mismas han aplicado a sus clientes, el cual será aplicable a los contribuyentes y responsables definidos en el artículo precedente. El Departamento Ejecutivo queda facultado para estructurar los alcances, condiciones, procedimientos y límites del presente tributo”, dice el expediente particular.