Hizo 2x1: Hebe Casado le pegó a Martín Lousteau y lo comparó con Omar De Marchi

La vicegobernadora mendocina, Hebe Casado, criticó al senador nacional radical Martín Lousteau y aprovechó para cargar indirectamente contra el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar De Marchi.

Lousteau publicó un extenso hilo en sus redes sociales, en el cual expresó una serie de críticas dirigidas al Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei. "Seguramente vos también pasaste los últimos días buscando repelente por todos lados. Te cuento porqué esto es una 'falla de mercado'. Tener un estado grande y deforme es un problema pero caer en la trampa del estado mínimo como el que le gusta a Javier Milei tampoco es la solución. Pero este gobierno no piensa así. Que cada uno se tenga que 'arreglar' para combatir al dengue es un fracaso más del presidente y de un ministro de salud al que no le conocemos la cara", sostuvo el senador de la UCR y presidente del partido.

El posteo Martín Lousteau acerca del manejo de los contagios por dengue.

Esto provocó la posterior respuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien indicó en tono irónico: "Martincho, como economista ya te hemos padecido cuando fuiste parte del kirchnerismo (la 125 y demás). Ahora, como 'sanitarista' claramente observamos el grado de improvisación que manejas en materia desconocida para vos. Asesorate mejor y consultá cómo funciona el dengue".

A esto se sumó Hebe Casado, quien sostuvo: "Martincho me hace acordar a otro opinador de origen mendocino que sin datos opina de salud". Precisamente, hizo referencia a Omar De Marchi, con quien tuvo un fuerte cruce este último fin de semana, luego de que el exintendente de Luján de Cuyo criticara la estrategia sanitaria para controlar el dengue en Mendoza y tildara a Casado de "cachiche".

En los Centros de Salud cada médico atiende según su criterio, sin estrategia común o protocolos que unifiquen criterios de atención, estudios solicitados, conductas de internación o seguimiento ambulatorio.

Cornejo todo mal. Lo advertimos hace un año. uD83DuDC47 — Omar De Marchi (@omardemarchi) March 29, 2024

De Marchi cruzó en un posteo a los oficialistas que salieron a criticarlo. "Que caro sale Alfredo Cornejo. En las respuestas a mi tuit sobre dengue se puede ver una lista de empleados públicos radicales o 'afines', que son peores. Muy evidentes los bufones. Cobran con captura de pantalla", dijo el dirigente de La Unión Mendocina. "Raro que no saltó la Cachiche. Vamos a defender a Mendoza. Siempre", remató el hoy funcionario nacional. Si bien no nombró a quién sería "la cachiche", las especulaciones alrededor del posteo no tardaron en llegar.

Y sabida la enemistad que hay dentro del PRO en el sector que representa De Marchi y el sector oficialista que representa Hebe Casado, la vicemandataria no tardó en contestar aunque sin citar al opositor y tampoco mencionándolo.

"Leyendo un poco este finde. No está bueno infundir miedo a la población con datos falsos", escribió la vicegobernadora en redes citando el libro segundo - de los delitos y delitos contra el orden público. En la foto difundida se puede ver que Casado estaba leyendo el capítulo 3, que habla de la intimidación pública que confiere "la prisión de dos a seis años a aquel que para infundir un temor público diere voces de alarma para producir tales efectos".