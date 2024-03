Libertario, sin experiencia en obra pública y afín a los recortes: los antecedentes del nuevo titular del PAMI Mendoza

Este lunes 5 de marzo se oficializó la designación del nuevo titular de la delegación mendocina del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI. Se trata del escribano Carlos Soloa Vacas, el escribano ocupará un cargo que estaba vacante desde el pasado 15 de enero cuando renunció Martín Sevilla, quien había sido designado por el kirchnerismo durante la gestión de Alberto Fernández.

El nuevo titular de la provincia de Mendoza fue nombrado por Esteban Leguizamo, director a nivel nacional. El nuevo titular del PAMI Mendoza pertenece a la Libertad Avanza en Mendoza y durante el fin de semana se lo vio junto a la diputada nacional Lourdes Arrieta y al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

MDZ Radio 105.5 FM se comunicó con Carlos Soloa Vacas para conocer más sobre el futuro de su gestión. En primer lugar, aseguró que "estoy con mucha expectativa y contento con este nuevo desafío. Hay muchas cosas por hacer y otras que se pueden modificar".

Tras ser designado, afirmó que "el objetivo principal es llevar a PAMI a lo más alto"

Y continuó, remarcando: "Lo que tenemos que hacer ahora es ver en qué estado está, qué es lo que está bien, qué es lo que falta, qué podemos corregir, ver dónde se pueden recortar gastos que sean innecesarios o que están, y de ahí enaltecer esta obra social. Ver qué gasto, asignación o presupuesto está demás, se puede corregir o se puede modificar. Esta es la idea que tenemos, es la directiva que tengo, quiero que sea una gestión completamente transparente, cuidando el presupuesto del PAMI para que los afiliados sean los verdaderos beneficiarios".

Soloa Vacas aseguró aún no tener conocimiento en profundidad por las pocas horas que lleva en el cargo. Además, advirtió que "no tengo experiencia ni en el área política ni en la gestión de la obra pública. He sido convocado por la diputada Lourdes Arrieta, el diputado Martín Menem, el doctor Esteban Leguizamo y el presidente Javier Milei desde Buenos Aires. Tengo cercanía con ellos".

"Tengo entendido que mi matrícula como escribano no se vería afectada, pero primero me encargaría del PAMI, es la prioridad, y si tengo tiempo me dedicaré a mi actividad", sostuvo ante la posibilidad de ejercer ambos puestos de trabajo.

Escuchá la nota completa