La Legislatura está dispuesta a rediscutir la ley de coparticipación

La rediscusión de la ley coparticipación y los indicadores que se tienen en cuenta para distribuir los fondos a los municipios es una bandera que comenzaron a levantar los intendentes sin respuesta favorable del Ejecutivo. Ahora, desde la Legislatura indicaron que están dispuestos a dar el debate en el recinto, así lo aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Andrés Lombardi, presidente de la cámara de Diputados.

“El tratamiento de la ley de coparticipación es un tema muy complejo, pero estamos dispuestos a rediscutir la ley. Mientras tanto discutamos el coeficiente de diferencia regional que en 15 días va entrar en diputados”, dijo Lombardi.

“El cambio del coeficiente de diferencia regional es algo lógico. No tiene nada que ver con los partidos políticos. Hay municipios peronistas y radicales que van a ganar o a perder”, agregó el presidente de la cámara baja.

Además, indicó que cuentan con el apoyo y los votos para que esta modificación de la ley de coparticipación alcance la sanción definitiva. Específicamente, el proyecto incluye el cambio de la tabla que está en el anexo para compensar a los departamentos más perjudicados por la aplicación de los números del último censo y de sancionarse se aplicará hacia adelante.

La legislación provincial actual establece que la distribución de los recursos coparticipables entre los 18 departamentos se realiza teniendo en cuenta tres criterios. El 25% se reparte en partes iguales entre las comunas, el 10% se distribuye en base al coeficiente de equilibrio del desarrollo regional y el 65% se envía en proporción a la población de cada departamento.

“El coeficiente de equilibrio regional amortigua las diferencias entre los municipios y representa el 10% de la coparticipación. Hasta el año pasado el 65% se repartió teniendo en cuenta el censo de 2010 y las proyecciones de la DEIE. Ahora, se hace con los datos del censo 2022”, apuntó Lombardi.

El coeficiente de diferencia regional se aplica para compensar a los departamentos perjudicados

“Las diferencias entre la proyección y los números del último censo hace que algunos departamentos reciban más fondos que antes y otros departamentos reciban menos de lo que recibían”, añadió.

Entre los municipios que ganan están Maipú y Luján de Cuyo, entre los perdedores están: Las Heras, Godoy Cruz y San Rafael. Estos últimos han crecido menos de lo proyectado y recibirán menos fondos. “En general, los fondos de todos los municipios van a caer porque ha caído la recaudación. Pero para algunos de los departamentos va a ser muy grave, no porque hayan sido descuidados sino porque pierden por un hecho externo. Es pésimo que el criterio más importante sea la población”, dijo Andrés Lombardi.

Por otro lado, el presidente de la cámara baja aseguró que los municipios que ahora tienen más población ya le prestan los servicios a los vecinos y que tienen los fondos para hacerlo.

Luján de Cuyo va a la Justicia

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, confirmó en los festejos vendimiales que esta semana se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el marco de su reclamo por la distribución de los fondos de coparticipación que ejecuta el Gobierno de Mendoza. Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo.

"Nosotros en noviembre fuimos muy explícitos en que íbamos a dar todas las instancias administrativas y judiciales que corresponden para defender los intereses de los vecinos del departamento. Presentamos un recurso administrativo al Ejecutivo provincial, el cual no fue respondido", dijo Allasino.

"El proceso judicial nos permite elevar este petitorio a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza porque hay un incumpliento al fallo judicial porque cuando Luján anexó territorios de Las Heras y de Maipú, el Ejecutivo no hizo las tareas para coparticipar de manera proporcional esa nueva realidad que tenía la provincia. Además, al no cumplir con una respuesta a lo que hemos pedido, significa que hay una denegación de justicia, lo cual nos obliga a nosotros a presentar este concepto de resarcimiento histórico, más una medida de reinnovar para no modificar la actual ley”, agregó el jefe comunal.