Round 2: Hebe Casado y Omar De Marchi se repartieron fuertes indirectas por el brote de dengue

El cruce en redes entre el oficialismo y la oposición volvió a tomar tintes de campaña electoral este fin de semana largo de Semana Santa. En primer turno, el viernes, Omar De Marchi salió con todo a cuestionar los datos del brote de dengue y la campaña que hace la provincia para combatir al mosquito. Dijo que se trabaja en medio de un colapso y con insumos vencidos. Le respondieron fuerte desde el Ministerio de Salud diciendo que sus dichos son falsos, "no tienen sustento técnico" y son "sin información".

Este sábado el capítulo 2 tuvo lugar, nuevamente, en la red social X. De Marchi cruzó en un posteo a los oficialistas que salieron a criticarlo. "Que caro sale Alfredo Cornejo. En las respuestas a mi tuit sobre dengue se puede ver una lista de empleados públicos radicales o "afines", que son peores. Muy evidentes los bufones. Cobran con captura de pantalla", dijo el dirigente de la Unión Mendocina.

"Raro que no saltó la Cachiche. Vamos a defender a Mendoza. SIEMPRE", remató el hoy funcionario nacional. Si bien no nombró a quién sería "la Cachiche", las especulaciones alrededor del posteo no tardaron en llegar.

Que CARO sale @alfredocornejo.

En las respuestas a mi tuit sobre Dengue se puede ver la lista de empleados públicos radicales o "afines", que son peores.

Muy evidentes los bufones. Cobran con captura de pantalla. Raro que no saltó la Cachiche.



Vamos a defender Mendoza. SIEMPRE. — Omar De Marchi (@omardemarchi) March 30, 2024

Y sabida la enemistad que hay dentro del PRO en el sector que representa De Marchi y el sector oficialista que representa Hebe Casado, la vicegobernadora no tardó en contestar aunque sin citar al opositor y tampoco mencionándolo.

"Leyendo un poco este finde. No está bueno infundir miedo a la población con datos falsos", escribió la vicegobernadora en redes citando el libro segundo - de los delitos y delitos contra el orden público.

Leyendo un poco este finde. No está bueno infundir miedo a la población con datos falsos pic.twitter.com/BegWE9nfNm — HEBE CASADO (@hebesil) March 30, 2024

En la foto difundida se puede ver que Casado estaba leyendo el capítulo 3, que habla de la intimidación pública que confiere "la prisión de dos a seis años a aquel que para infundir un temor público diere voces de alarma para producir tales efectos".

El conflicto interno persiste y se agrava luego de lo que fue la campaña electoral. Si bien la disputa es por el brote de dengue que atraviesa Mendoza, de fondo estos dos dirigentes buscan quedarse con la presidencia del PRO en Mendoza.