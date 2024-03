Máximo Kirchner apuntó contra Javier Milei y lo acusó de "querer ganar tiempo"

El diputado nacional Máximo Kirchner se refirió al discurso de Javier Milei en el Congreso Nacional el pasado 1° de marzo. El legislador cuestionó afirmaciones del presidente y se preguntó: “¿Quién tiene miedo? ¿Cinco mil policías y le decís al otro que tiene miedo?”.

“Uno escuchaba al presidente decir 'bueno, un tercio de los trabajadores formales están debajo de la línea de la pobreza'. Pues bien, es cierto y esto es un fenómeno que se profundizó con la devaluación que él mismo promovió en diciembre llevando eso a un número mucho más alto de lo que ya nosotros veníamos advirtiendo que existía. Y presentamos propuestas, diferentes herramientas, incluso proyectos para la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil porque no se actualizaba, pedimos una Suma Fija, en ese momento de 50 mil pesos", recordó el diputado nacional.

“Estamos en un momento donde Toto Caputo tiene una oportunidad más. Y la tiene después del desastre que hizo. Dicho aparte por el propio Milei, quien lo acusó de despilfarrar 15 mil millones de dólares. Yo lo escuchaba hablar de despilfarro en su discurso y me acordaba lo que había dicho hace 3 años, no es que lo dijo hace 20. Cuando uno dice que alguien despilfarró 15 mil millones de dólares y después lo pone de ministro de Economía, bueno ¡vamos! Entonces hay que hablar de despilfarro y casta. Es todo un tema”, agregó Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner habló para la militancia kirchnerista

En este sentido agregó que mientras “los Caputo no sienten culpa, vemos que muchas compañeras y compañeros que tienen por ahí, lo que los medios llaman un plan, sienten culpa. Una persona que necesita ir a un comedor siente culpa de que le tengan que dar de comer o de cobrar 70 mil u 80 mil pesos del Estado".

"Entonces a eso me refiero con quebrar la autoestima de un pueblo. Los que poco y nada tienen, o los que lo han hecho todo, como muchas veces hacen cola aquellos jubilados y jubiladas a los que les han robado los aportes los patrones o que no los han recibido por diferentes problemas, se sientan mal. Y los quieran establecer, incluso ahora, como jubilados o jubiladas de segunda categoría que no hicieron los aportes. No que hubo un patrón que se los sacó o un plan económico que los dejó sin trabajo a un par de años de poder obtener su jubilación. Entonces, sienten culpa los que lo han dado todo y los que han arruinado todo se mueven como peces en el agua. Eso significa una de las cuestiones contra las que debemos pelear todos los días. Todos los días”, afirmó.

“Es tan todo tan irracional, que había adentro del Congreso tres tribunas cantando “la casta tiene miedo” cuidados por cinco mil policías. Entonces ¿quién tiene miedo? ¿Cinco mil policías y le decís al otro que tiene miedo? Porque, el espectáculo de las Fuerzas de Seguridad, ¿cuánto costó? ¿Qué pasó? Es más, adentro del recinto hubo mejores comportamientos que la última vez que fue Alberto, que había diputados de la oposición que saltaban arriba de las bancas, se iban, se hacían los ofendidos. Hubo un comportamiento de respeto. Lo que hubo fue respeto. Acá tenés, acá estamos. Y entonces, ¿esto es lo que tenés para decir? ¿Esto es lo que vas a hacer? ¿Estas son tus ideas? Bueno, listo. ¿Y ahora? 25 de mayo. ¿Y qué van a hacer?”, expresó Kirchner.

Y agregó que el presidente fue al Congreso a “buscar tiempo, se llevó tiempo, eso es real. Fue a buscar ayer algo ahí, y se lo llevó. A diferencia de Macri, lee mejor, tiene objetivos de corto y mediano plazo, es un poquito más ordenado, entiende o pareciera entender un poco más algunos términos económicos que el expresidente Macri; y fue a buscar tiempo. Cayó la pelota en el área, la bartoleó y la mandó para el 25 de mayo”.

“Uno escucha que la Ley de Alquileres mejoró la oferta. Sí, pero no la accesibilidad. Hay cada vez más cosas en alquiler porque hay gente que no está alquilando, que no puede, que no tiene trabajo, que no llega porque no le alcanza; y se quiere responsabilizar a una ley, perfectible por dónde se la mire, una parte. Y otra que realmente, el Partido Judicial no aplicó, por lo tanto, era un problema también. Necesitabas casi contratar un abogado, porque el Partido Judicial todo lo demora, y un alquiler hay que resolverlo en 30, 60 o 90 días su renovación. Siempre es así, tiene otro nivel, es mes a mes, un juicio oral tiene otras características”, completó Máximo.