Horacio Rodríguez Larreta le marcó la cancha a Javier Milei por una eventual alianza con el PRO

Horacio Rodríguez Larreta salió a criticar una vez más a Javier Milei y se mostró en contra de "entregarle el PRO" al presidente. También no se mostró de acuerdo con la propuesta de "fusión" con La Libertad Avanza que impulsa otra referente del partido, Patricia Bullrich.

"Yo estoy en contra de entregarle el PRO a Milei, en contra de las propuestas de fusión, de cogobierno, no estoy de acuerdo", sostuvo y le aconsejó a la ministra de Seguridad que lo que no debe hacer es "ir en contra de los valores originales del PRO, traicionarlos y no honrarlos".

En una entrevista con el diario Clarín, el exjefe de Gobierno porteño planteó en ese sentido que el PRO "no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha".

A su vez, apuntó contra el discurso duro que plantea Javier Milei, al que catalogó como agresivo y definió a La Libertad Avanza como un espacio que representa al "populismo de derecha" y un "proyecto mesiánico".

"Lo que antes era 678, que funcionaba como canal de agresión en el kirchnerismo, hoy es el Twitter del presidente. Todos los días lo vemos. Acá pareciera que todo el que tuvo alguna experiencia en la política está mal y es atacado y agredido", consideró acerca de los conflictos que mantiene Milei contra lo que él denomina la "casta política".

Sobre el Pacto de Mayo dispuesto por el mandatario, Larreta avaló que "está de acuerdo" ya que es lo viene "planteando desde hace años".

"¿Cómo no voy a estar de acuerdo con el Pacto si es lo que vengo planteando desde hace años? Tanto es así que mi convicción por el diálogo me llevó a perder la elección ya que, en ese momento, prevalecían las posiciones extremas. Esta ha sido, es y será siempre mi convicción", expresó.

Sin embargo, aclaró que no se puede llamar "a un acuerdo genuino con la pistola sobre la mesa". "Eso ya lo vivimos en los peores años del kirchnerismo y terminó muy mal. Un acuerdo profundo y duradero solo surge del diálogo, de la escucha y del respeto por los que piensan diferente", cerró.