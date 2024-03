El inquietante trasfondo del "Pacto de Mayo": finanzas y recursos naturales

La política, parece, tiene inmunidad para no afectarse por las formas y obviar susceptibilidades. El caso de Alfredo Cornejo puede tomarse como ejemplo. Javier Milei ha despreciado la figura de los gobernadores y de los "políticos profesionales". Pero Cornejo pondera el medio vaso lleno. "Es música para nuestros oídos", dijo públicamente ayer, convirtiéndose en el gobernador que le dio el apoyo más potente tras la condicionada convocatoria a firmar el llamado "Pacto de Mayo", con 10 ejes centrales y un acuerdo fiscal en el medio.

La Vendimia tuvo poco vuelo político propio y fue un retrato de varias frustraciones para proyectos que aún están verdes. La de Juntos por el Cambio, primero, tras el lanzamiento del "bullrichismo radical" en 2023, y, también, la idea de formar un bloque de gobernadores para influir nacionalmente. Como rige la premisa del "sálvese quien pueda", de ocuparse solo del metro cuadrado que le toca a cada uno, Cornejo aprovechó para dar un apoyo individual e institucional a Milei: todos sus legisladores apoyarán cada medida del Presidente, aunque con algunos condicionantes. Cornejo tuvo largas reuniones con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, aunque ambos tienen una influencia relativa en el Presidente. Igual se vienen debates profundos.

Finanzas

El decálogo que redactó Milei indica que ni el libertario, que se dice no político, pudo evitar la tentación de creerse refundando el país, un mecenas que en 4 u 8 años podrá construirse su propia estatua de bronce. La convocatoria no es ingenua y tiene fuertes condicionantes, como la aprobación de la Ley Bases, una norma que incluye una lista de temas que incumben a los Estados provinciales. El señuelo para muchos gobernadores es la posibilidad de que haya un alivio fiscal; aunque no se conoce la letra chica de la propuesta.

Cornejo hizo una enfática defensa de la propuesta de Milei, aunque reclamó que se coparticipen todos los impuestos.

La propuesta más compleja es la rediscusión de los recursos que la Nación recauda y distribuye vía coparticipación y de manera discrecional. La Constitución establece una cláusula que es mucho más una expresión de deseo que una posibilidad tangible: redactar una ley que sea aprobada por unanimidad. Tan incumplible es que desde 1994 es letra muerta. La crisis económica y financiera puede ser un punto de partida y Mendoza, en teoría, tiene más para ganar, pues peor no puede estar en ese reparto de fondos. Podría tener aliados incómodos para determinar nuevos índices, como la provincia de Buenos Aires, otra de las perjudicadas. En la cabeza de Milei y sus estrategas libertarios está la idea de “eliminar” la coparticipación. No habla allí, aunque se puede presuponer, que la Nación deje de recaudar y transfiera esa potestad. La barrera constitucional parece difícil de superar.

Mucho más tangible puede ser el reclamo de los gobernadores para que la Nación distribuya impuestos que se crearon de manera amañada para evitar el reparto. Desde el impuesto al cheque, hasta el País, se impusieron con destinos específicos para centralizar el poder en la Nación. La esperanza casi utópica de los mandatarios, con Cornejo a la cabeza, es que se redistribuyan recursos cuando la masa coparticipable crezca, es decir que los nuevos ingresos tengan otro mecanismo de reparto que incluya, por ejemplo, la productividad, sanidad financiera y recaudación propia.

Alfredo Cornejo está en esa línea. Que la provincia tome todas las responsabilidades de gestión, pero que tenga acceso a los recursos. Para el Gobernador de Mendoza es “música” para sus oídos porque, asegura, el equilibrio fiscal, las cuentas ordenadas son parte del proyecto provincial que lidera desde 2015. Cornejo sabe, igual, que no hay vocación “desprendida” del Presidente y condiciona el éxito de esa transferencia de responsabilidades, al acceso de los recursos. “Argentina necesita un pacto entre las provincias y la Nación. Previo a eso tienen que estar todos los impuestos coparticipables. Hoy en argentina la irregularidad hace que no todos los impuestos sean coparticipables”, dijo ayer. En la minuta de los gobernadores está bienes personales, impuesto al cheque, impuesto país y la lista sigue. Más funciones, a cambio de acceso a los recursos.

Recursos naturales

El otro gran tema de debate en la puja federal será la explotación y administración de recursos naturales. Milei promueve a su manera la premisa: que todos los recursos sean explotados, estrujados, incluso sin mediaciones ambientales o trabas. Minería, petróleo, agua y uso de la tierra. Son los cuatro recursos fundamentales que están en tensión permanente y sobre los que la Nación busca influir más allá de sus limitaciones. La ley Bases incluía cambios radicales en todos: eliminación de las restricciones del acceso a la tierra para extranjeros, anulación de la ley de bosques, de manejo del fuego y modificación de la ley de glaciares. Y, lo más importante para las empresas, estabilidad económica y promoción de las "grandes inversiones", que les garantizaba la posibilidad de disponer de los recursos y las ganancias obtenidas. Esa norma avanzaba sobre las potestades provinciales como propietarios de los recursos, algo que al Gobierno nacional le molesta sobremanera. Por eso la atención de los gobernadores deberá agudizarse: la Nación intentará de todos los modos posibles obviar las regulaciones locales y reducir la participación al "cobro de regalías".

También hay confluencia entre Cornejo y Milei por esos temas, aunque con matices. La renovación de la matriz de uso del agua, la explotación minera, el relanzamiento de la industria petrolera "Pyme" y la generación de energía son algunas de las bases de la explotación de recursos naturales que el Gobernador tiene en su plan de gobierno.

YPF y sus "incomodidades"

Mendoza está en pleno debate interno sobre el camino que debe tomar. Y lo hace en un contexto que no es el ideal: el de la necesidad. Siempre es mejor negociar sin urgencias, pero Mendoza tiene problemas hacia el mediano y largo plazo por el deterioro de algunas de las bases de su matriz recaudatoria y económica, como ocurre con la industria el petróleo. La saluda intempestiva de YPF obliga al Gobierno a gestionar con pericia. Desde la torre de Puerto Madero, se decide el futuro de la producción de la principal empresa radicada en Mendoza.

De todas las maneras posibles buscan explicar que en el fondo es una buena noticia que la petrolera estatal se retire de 14 áreas en las que ya casi no invertía y los "herederos", las empresas que se hagan cargo, podrán potenciarlas. Sin embargo la transición es mucho más compleja. Primero por las condiciones y si hay empresas con la estructura para hacerse cargo de explotar áreas maduras. Segundo, porque en ese traspaso habrá consecuencias. En la industria explican que, por ejemplo, YPF tiene un ratio de "empleados por pozo" mucho mayor al de otras empresas. Tras el traspaso, nadie puede asegurar que la cantidad de empleos generados sean los mismos. También ocurre a nivel estructural, pues aunque ya había decaimiento de inversiones, también es real que hubo inversiones que si la empresa no tuviera algún arraigo político, no las hubiera hecho. Hay otras 8 empresas chicas y medianas que operan en Mendoza, muchas de ellas con alguna participación cruzada con YPF. El "modelo" que impulsan es el de Aconcagua Energía, una empresa local que tuvo un crecimiento exponencial en la era de la gestión de Cambia Mendoza.

La relación con YPF es tortuosa y el problema es la alta dependencia. Desde que se estatizó Mendoza ha tenido directores que cobraban sueldos, pero no influían. De hecho ningún director provincial de la empresa puede influir y son meros testigos de las decisiones del Gobierno nacional. Es lo que ocurre ahora con Jimena Latorre, pero también pasó con Enrique Vaquié, Martín Kerchner y todos los que pasaron por allí. Incluso con Celso Jaque, que estaba en la mesa de conducción por su propia cuenta, pero solo se dedicaba a hacer "clientelismo" con los recursos a los que tenía acceso. YPF tiene tanta capilaridad en Mendoza, que hay varios funcionarios que arrastran vinculaciones que los sacan de juego en cualquier negociación. Además de Latorre, tampoco podría firmar nada referido a YPF el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini. Es decir el "viceministro". El ingeniero trabajó durante muchos años en la petrolera estatal y fue desvinculado. El problema es que tras haber acordado su salida, inició un juicio laboral contra YPF para cobrar una mejor indemnización. El expediente se tramita en la sexta Cámara Laboral y es un tema conocido dentro de la petrolera. El temor es que el apuro de YPF es mayor que la capacidad de respuesta para evitar problemas. Cornejo se tiene fe: creen que en un año puede haber resultados positivos y que las áreas maduras que eran de descarte produzcan nuevamente. Se suma a esa estrategia la licitación de 12 áreas que tampoco son nuevas. El Gobierno se ilusiona con Cerro Amarillo, pero antes buscan sacar la idea de "cepo" a esa actividad.

En minería Mendoza trata de salir del círculo vicioso local que incluye más visitas a tribunales que a la montaña para explorar. Por eso potencian discursivamente los resultados de los incipientes proyectos de exploración que se ejecutan, todos ellos con anabólicos estatales. Una comitiva mendocina viajó a Canadá nuevamente para participar de la principal feria minera del mundo. Mendoza está en el lote de zonas descartadas en los catálogos de inversiones, como el que realiza el influyente Instituto Fraser. Allí la provincia está en la lista “Dropped”, es decir la peor calificación posible. Eso no es vinculante, pero sí influyente.

La intención es promover e iniciar los proyectos de exploración que parecen incipiente y sobre los que hay mucha información acumulada, aun cuando por ahora está fuera del radar de las grandes empresas. Por la misma razón se quieren sumar a la mesa del cobre. Entre los proyectos avanzados, en ese grupo consideran a San Jorge, aún sabiendo de las restricciones políticas que tiene. "Lo incluimos porque es un proyecto relativamente chico, que podría comenzar rápido porque tiene logística, caminos, se hace a baja altura y es una zona segura", explican. Los proyectos de cobre más avanzados.

Sin embargo, el rechazo político que arrastra y la falta de actualización de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la empresa atentan contra el pronóstico de reactivarlo. Los números que ilusionan a Cornejo es que se estipula que hacia 2035 "la demanda de cobre para la transición energética se intensificará y plantea hipótesis de escasez en todos los escenarios". "Para 2035 el faltante de cobre puede llegar a casi 10 millones de toneladas (equivalentes a unos 50 proyectos de clase mundial). Sin esa producción de cobre, los objetivos de transición energética corren riesgo", explican en la mesa, y dan cuenta de que Argentina podría producir 1.066 miles de toneladas por año con los 6 proyectos avanzados. Claro que no es tan sencillo. Solo Josemaría, el proyecto más grande y avanzado, lleva 20 años de exploración y el proceso demandará en total 50 años y aún hay algunas dudas sobre la concreción. Las empresas mineras presionan para lograr "eliminar restricciones cambiarias, tener un régimen tributario estable, mejorar la competitividad sistémica y garantizar protección y estabilidad del régimen". Las mismas empresas le habían levantado el pulgar a la "Ley Bases" de Milei.

El acceso a la tierra es otro de los temas ásperos. Mendoza está entre las provincias abarcadas por la ley que restringe el acceso a extranjeros por cantidad y por zona. Milei quiere eliminar cualquier mediación estatal, sea por cuestiones estratégicas (por los límites), ambientales (por guardar reservas de agua, por ejemplo), o sociales. En la provincia hay, por ejemplo, enormes extensiones sobre las que el propio Milei podría decidir porque están en manos del Estado nacional, particularmente del Ejército. Es lo que ocurre en el Valle de Uco (incluido el parque Tupungato y las tierras de San Carlos), en el Sur provincial y hasta en Uspallata, donde había un preacuerdo para hacer un Parque Nacional.