El evento que selló el romance del cornejismo con el gobierno de Javier Milei

La Fiesta de la Vendimia 2024 fue la excusa perfecta para el gobernador Alfredo Cornejo para explicitar su respaldo al cambio de modelo económico que impulsa el presidente Javier Milei, luego de las tensiones de las últimas semanas entre el mandatario nacional y algunos gobernadores. El desayuno organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) selló un romance entre Mendoza y la Nación que se puso de manifiesto en el intercambio de gestos y elogios entre las figuras del oficialismo local y los dirigentes del Gobierno nacional que llegaron a la provincia.

“Música para nuestros oídos”, esas fueron las contundentes palabras elegidas por Cornejo para elogiar la convocatoria al “pacto de mayo” que realizó Milei durante su discurso del viernes por la noche ante la Asamblea Legislativa. En ese mismo sentido, el mandatario mendocino expresó con claridad su deseo de que la política económica impulsada por el presidente tenga éxito.

Durante estos casi tres meses de presidencia de Milei, desde Mendoza se multiplicaron los intentos por establecer un buen vínculo con Nación, pese a pertenecer a espacios distintos. En muchas oportunidades estos gestos no fueron correspondidos y surgieron algunos chispazos, como sucedió con los recortes de subsidios nacionales al transporte público y a la educación.

Sin embargo, esta Vendimia permitió el arribo de algunas figuras del Gobierno nacional y el oficialismo local no perdió la oportunidad para afianzar una buena relación. La vicepresidenta Victoria Villarruel; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el ministro de Defensa, Luis Petri, arribaron este sábado a la provincia en representación de la Nación y dijeron presente en el desayuno de Coviar.

Durante su discurso en este tradicional evento, Cornejo fue categórico al manifestar que “aspiramos a que el presidente Javier Milei en estos cuatro años dé vuelta la historia de decadencia de este país en la que hemos estado en las últimas décadas”.

“Tenemos esa esperanza, no somos de su mismo signo político, no hemos transitado un camino en la actividad política juntos pero la Argentina no puede perder cuatro años más de su vida económica. Y por eso hay que apoyar reformas estructurales que den vuelta la página de decadencia de este país”, agregó el mendocino explicitando su apoyo a los proyectos de reformas económicas que impulsa el Ejecutivo.

En esa misma línea, destacó que varios de los cambios que se buscan implementar a nivel nacional ya se fueron poniendo en marcha durante las últimas gestiones provinciales, resaltando una sintonía fina con el plan del Gobierno nacional.

“La convocatoria del presidente Milei ayer es música para nuestros oídos porque la Argentina por su diseño constitucional federal necesita sí o sí un pacto entre las provincias y la Nación, donde quede muy claro cuáles son las competencias de cada cual y no este desbarajuste ridículo, inútil en el que hemos estado estas últimas dos o tres décadas. No tenemos que escapar a ninguna discusión de este pacto federal que propone el presidente Milei”, sentenció Cornejo respecto al pacto convocado por Milei para que sea firmado el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba junto a gobernadores y dirigentes de todos los signos políticos.

En el mismo sentido se manifestó el exgobernador y actual senador nacional de la UCR, Rodolfo Suarez, quien confirmó que acompañará el DNU de Milei cuando se trate en el Senado. “Ha llegado un momento en Argentina en el que hay que estar o no estar. La situación se puede llegar a complicar, se puede llegar a rechazar el DNU. Eso sería un golpe muy duro para el Gobierno nacional. En lo personal, voy a votar a favor del DNU porque coincido con varios puntos y porque creo que el presidente tiene que tener las herramientas para hacer los cambios necesarios", explicó el dirigente radical.

En la misma sintonía se encuentra la senadora nacional mendocina Mariana Juri, quien también estuvo este sábado en el desayuno de Coviar y estuvo secundando a Villarruel cuando se acercó a presenciar el paso del Carrusel de las reinas.

Allí también estuvo la vicegobernadora Hebe Casado, quien opinó sobre el discurso del presidente Milei y remarcó que “me sentí identificada en cada uno de los párrafos” a la vez que señaló que “Mendoza tiene que colaborar con el Gobierno nacional, que tiene que se equitativo y justo a la hora de la distribución de los recursos.

Este espíritu de acompañamiento al gobierno de La Libertad Avanza no se queda solo en la principales figuras de Cambia Mendoza. Hay varios intendentes radicales que coinciden en que tarde o temprano al UCR deberá inclinarse por apoyar las posturas del Gobierno nacional o volcarse a la oposición. Ante esta última opción un jefe comunal de la UCR indicó que “podemos terminar como la izquierda”.

Pero los coqueteos no solamente fueron mendocinos, sino que las figuras nacionales que visitaron la provincia también dejaron sus elogios y evidenciaron su voluntad de afianzar el vínculo con el oficialismo local.

Villarruel destacó la “sintonía” con Cornejo y durante su discurso en el evento de Coviar dijo que “cuenten con esta vicepresidente en su infinito apoyo al pueblo mendocino que trabaja, que emprende y que es respetuoso del prójimo”. Además puso especial énfasis en el vínculo con la senadora Juri, a quien le agradeció haberse encargado especialmente de organizarle su gira por Mendoza este fin de semana.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los hombres más importantes del gabinete nacional también le lanzó flores al gobernador mendocino y agradeció su respaldo.

“Con Cornejo hemos conversado en todo este tiempo. Entendí que siempre privilegió el acuerdo y el consenso. Vamos a trabajar en conjunto. Los reclamos que él hace, son los reclamos que hacen en todas las provincias. Que una provincia viva el 93% de sus gastos con la coparticipación, no funciona”, expresó el funcionario.