Janina Ortiz se quebró mientras diputados debaten sobre su posible suspensión

Luego de algunas dilaciones, la diputada Janina Ortiz se presentó este martes en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para brindar detalles sobre situación judicial en las dos causas en las que es investigada. En ese contexto, afirmó ser víctima de una persecución y cuestionó que se la considere culpable sin que la justicia se haya expresado al respecto. "Para ustedes yo soy culpable de algo que no ha sido demostrado", manifestó la esposa de Daniel Orozco.

En concreto, integrante de la comisión la acusan de presentar recursos para evitar su imputación en ambas causas judiciales. Una vinculada a un caso de coacción y otra por fraude a la administración pública. "Para ustedes yo soy culpable hasta demostrar lo contrario, cuando la ley dice que soy inocente hasta que se demuestre lo contrario con una sentencia firme. Ustedes no la están respetando y me están hostigando constantemente con estos pedidos de informes y estas citaciones", aseveró Janina Ortiz y rompió en llanto.

"Odio quebrarme y estar en esta situación porque yo no soy culpable. Y si lo fuese lo debería demostrar la justicia con una sentencia firme y eso no va a ocurrir porque soy inocente y lo voy a demostrar me cueste los años que me cueste", adhirió la legisladora de La Unión Mendocina.

Desde el interbloque de Cambia Mendoza la acusan de recurrir a artilugios para evitar dar explicaciones ante sus pares en la comisión y también para evitar su imputación formal ante la justicia.

Se quebró la diputada Janina Ortiz ante la Comisión de LAC. "Yo soy culpable para ustedes de algo que todavía no se me ha juzgado. Soy inocente y me están hostigando constantemente", manifestó la legisladora. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/NCXECYRF7m — Gianni Pierobon (@gmpierobon) March 26, 2024

"Evidentemente oculta algo, porque no solo presenta artilugios en la justicia sino también ante esta Honorable Cámara, para evitar someterse a proceso, en lugar de actuar como lo haría cualquier persona de bien que quiere limpiar su nombre de cualquier sospecha", reprocharon ayer desde el interbloque de Cambia Mendoza. "Cuando alguien le escapa a la justicia es porque algo tiene que ocultar", agregaron.

Finalmente, con demora, Ortiz se hizo presente en la reunión de Comisión convocada para hoy y cuestionó justamente ese posicionamiento entendiendo que a ella se la presume culpable hasta que demuestre lo contrario, cuando en realidad la ley establece la presunción de inocencia para los acusados. En ese sentido, sostuvo que las presentaciones de su abogada para postergar la imputación responden a la estrategia para ejercer su legítimo derecho de defensa.

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales podría avanzar hoy con un dictamen que permita tratar la suspensión de la legisladora provincial.