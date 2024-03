Victoria Villarruel: qué dijo sobre Javier y Karina Milei, las FFAA en Rosario y los sueldos del Congreso

La vicepresidente Victoria Villarruel habló sobre cómo sigue su día a día con el mandatario Javier Milei. También defendió los salarios de diputados y senadores ya que consideró que "no ganan bien".

En una entrevista con TN, argumentó: "Los legisladores tienen que ser retribuidos de forma digna. Tienen que ganar bien, y los diputados y senadores no ganan bien. Un senador gana menos de dos millones, tampoco me parece bien lo que pasa con los jubilados pero no podemos seguir nivelando hacia abajo".

En esa línea, siguió cuestionando la decisión de Milei: "A los senadores les estamos delegando nuestra vida en temas de seguridad, libertad, salud y educación. Su función es vital y si les pagás poco pueden ser susceptibles a la corrupción".

"Di marcha atrás en los aumentos porque me lo pidió el presidente", cerró sobre este tema.

El futuro del DNU

Para Villarruel, el DNU seguirá vigente: Se va a dirimir en Diputados, pero no creo que se caiga. Tenemos un plan B y C. Lo ha dicho el Presidente. Acá hay impulso de tratar las leyes. La ley de Bases se puede volver a mandar. El tiempo corre y tenemos necesidad de que se arbitren nuevas reglas porque la gente votó un cambio. Pero también está la institucionalidad y vamos a respetar las leyes. El Estado no se destruyó en dos minutos, no lo podemos reconstruir en dos minutos”.

Su vínculo con el presidente y su hermana

A pesar de esa diferencia, la titular del Senado aclaró que su relación con el presidente es buena: "Somos dos personas que se complementan. "El es exultante en lo público y tranquilo en lo privado, y yo al revés". Para ejemplificar, bromeó sobre una reunión con Milei horas atrás: "Hoy -por este jueves- desayunamos en Casa Rosada, me esperó con unas galletitas de agua y le dije ´que bodrio". Luego, ya en tono serio, aclaró: "Apoyo al presidente y quiero que tenga éxito, de ninguna manera me planteo otra cosa".

Respecto de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, comentó que "tiene mucho carácter pero yo también". Y entre sonrisas, lanzó: "Es brava pero nos llevamos bien, en el medio está Javier, pobre jamoncito".

Fuerzas Armadas en Rosario

Por otro lado, Victoria Villarruel fue contundente al diferenciarse de la decisión del ministerio de Defensa de usar a las Fuerzas Armadas para combatir el avance narco en Rosario: "No estoy de acuerdo. Su función no es combatir civiles, los narcos son civiles para el derecho. Los militares sólo pueden combatir en una declaración de Estado de Sitio o un estado extranjero.

Durante la campaña, Villarruel sonaba como ministra de Defensa. Sobre este tema la vicepresidente también fue directa: "Me preparé años para trabajar en las áreas de Seguridad y Defensa, pero el presidente eligió a otros equipos y lo respeté, aunque no me agradó la decisión".

Candidatos a la Corte Suprema

La titular del Senado opinó sobre las postulaciones al máximo tribunal. Opinó que "García Mansilla es un constitucionalista de fuste, impresionante". Pero se diferenció en el caso de Ariel Lijo: "No lo conozco pero no me gustó cómo actuó en la causa de José Ignacio Rucci. Roberto Perdía fue un terrorista y tendría que haber respondido. Lijo facilitó que la causa esté en un limbo eterno".