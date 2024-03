Victoria Villarruel cuestionó la marcha atrás en el aumento a legisladores: "No ganan bien"

La vicepresidente Victoria Villarruel habló sobre cómo sigue su día a día con el mandatario Javier Milei. También defendió los salarios de diputados y senadores ya que consideró que "no ganan bien".

En una entrevista con TN, argumentó: Los legisladores tienen que ser retribuidos de forma digna. tienen que ganar bien, y los diputados y senadores no ganan bien. Un senador gana menos de dos millones, tampoco me parece bien lo que pasa con los jubilados pero no podemos seguir nivelando hacia abajo.

En esa línea, siguó cuestionando la decisión de Milei: "A los senadores les estamos delegando nuestra vida en temas de seguridad, libertad, salud y educación. su función es vital y si les pagás poco pueden ser susceptibles a la corrupción".

"Di marcha atras en los aumentos porque me lo pidió el presidente", cerró sobre este tema.

Noticia en desarrollo