Los cambios en la Justicia que impulsará el Gobierno por la situación en Rosario

Este martes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, brindó una conferencia de prensa en donde aseguró que se implementará en todo el país un "ordenamiento procesal federal". El mismo "transformará la justicia", según el ministro. Además, habló sobre la intervención judicial en Rosario.

Cúneo Libarona afirmó que se trabajará para que "en todo el país rija el sistema acusatorio". El mismo funcionaría con "un fiscal que investiga, las defensas que defienden, un juez imparcial, que ocupa las tareas imprescindibles, indelegables, jurisdiccionales".

Además, consideró el modelo como "idóneo y eficaz". "Nos tomamos todos las manos poder llevar a adelante una transformación absoluta de la Justicia", señaló.

La nueva reforma del Código Procesal Penal será aplicada desde mayo en Rosario. Este nuevo sistema de la Justicia Federal cederá las investigaciones por cuenta de los fiscales para darle otras responsabilidades a los jueces, con el fin de brindar celeridad a los juicios.

Rosario, en estado de alerta, con la intervención de las Fuerzas Armadas

El Código Procesal es con el cual se rige la implementación el Código Penal. Es el que define como se implementará en términos técnicos el Código Penal. El nuevo sistema que se quiere implementar le da atribuciones a la fiscalía.

Además de la reforma comentó que se están barajando nombres para las vacantes vacías de la Corte Suprema. Son nombres tanto de mujeres como de hombres. Así lo confirmó el ministro de Justicia, en conferencia de prensa. Antes del encuentro con la prensa, Cúneo Libarona se encontró con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y con el encargado de la cartera de Interior, Guillermo Francos.

Con el foco puesto en Rosario, el letrado señaló que este cambio llevará a "transformar la justicia", la cual brindará una "división de poderes", con "independencia y eficacia". "Una Justicia eficiente y rápida", agregó.

Mariano Cúneo Libarona confirmó un cambio en la Justicia

"La imparcialidad de los jueces se logra con dos sistemas: primero, la idoneidad. Un juez idóneo no escucha a la política. Un juez idóneo atiende el expediente y a las pruebas. Segundo, la política, orden expresa de Javier Milei, no interviene en la Justicia. El Poder Ejecutivo no interviene en la justicia", indicó el ministro.

Además, aclaró sobre la remoción de jueces. "Los jueces idóneos ineficaces, que no sean aptos para el cargo, el mismo sistema los repulsa. Hay un momento que el sistema los reconoce. Remoción inmediata de los jueces que no se correspondan de una justicia eficaz como la que pretende Javier Milei y todo el Gabinete", concluyó.