Javier Milei a fondo: el ajuste, su relación con Victoria Villarruel y el plan B al mega DNU

El presidente Javier Milei confirmó que si el DNU 70/23 es rechazado en Diputados, el Gobierno volverá "a la carga" con "otros DNU", donde dividiría los 366 artículos originales del decreto en siete partes.

"Si aún así se cae, volveremos a la carga con otros DNU, con otro formato, hasta que las reformas tomen lugar, porque en el fondo esto es para los argentinos y tarde o temprano la política va a tener que aprender que se terminó la época de los privilegios", adelantó.

Además, cuestionó a los sectores que rechazaron al mega decreto en el Senado. "De los orcos uno no puede esperar actitudes que no sean de orcos", disparó. Y dejó en el camino un fuerte mensaje hacia los gobernadores: “Si no se aprueba la ley de bases, no tiene sentido el Pacto de Mayo”.

Además, desmintió una mala relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel tras los rumores de crisis la semana pasada y subrayó que su vínculo "es excelente".

“Con Victoria no estamos peleados. No pensamos exactamente igual. Pero nuestras diferencias son imperceptibles para la gente. Yo no me metí en opinar sobre si correspondía o no, es el trabajo de ella", respondió.

"Hubo una interpretación maliciosa del comunicado", agregó en alusión al comunicado de la Oficina del Presidente tras la decisión de Villarruel de convocar a una sesión especial en la Cámara Alta.

Para Milei, ese calificativo incluye a "los populistas y kirchneristas" y aprovechó para apuntar directamente contra Martín Lousteau. "Es un camaleón que siempre busca cargos. Todo lo que toca lo rompe. Es una suerte de incompetente sistemático tipo Kicillof", lanzó por LN+.

Además, señaló que durante sus primeros 100 días de mandato hubo "tanto motosierra como licuación" aunque recalcó que hubo mayor peso en los recortes: "Hubo caídas reales, como 50 mil contratos y el fin de la obra pública".

También admitió que hubo licuación en "todas las partidas, incluidas las jubilaciones" pero recordó la fórmula que presentó el gobierno en la ley ómnibus y que cayó en Diputados. "La fórmula nuestra les permite recuperar a los jubilados un punto y medio del PBI. No podemos mejorar las jubilaciones por decreto", recalcó.

Noticia en desarrollo.