En vivo: La Libertad Avanza quiso postergar el tratamiento del DNU, no consiguió los votos y saldrá rechazado

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 se trata en el recinto del Senado de la Nación, luego de que la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, lo incluyera en la sesión especial convocada para este jueves.

Villarruel no logró revertir la decisión que tomó el martes tras la presión ejercida el miércoles por la Casa Rosada para evitar la discusión del mega-decreto que dictó el presidente Javier Milei en diciembre pasado.

El martes, la vicepresidenta sorprendió en el temario de sesión especial con la inclusión del ambicioso DNU que desregula la economía y desburocratiza el Estado y que fue diseñado por el asesor presidencial y extitular del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger.

14.50 - La Libertad Avanza quiso postergar el tratamiento del DNU pero no tuvo apoyo

Al comienzo del debate por el DNU 70/23, el jefe del bloque LLA, Ezequiel Atauche, pidió una moción de orden para postergar el de tratamiento este este decreto. Finalmente, 41 diputados rechazaron este pedido y sólo 30 lo acompañaron. Así, todo se encamina que para la noche el Senado confirmará el rechazo al DNU fundador del gobierno de Javier Milei

"Tratarlo en este momento puede arriesgar la unidad nacional del presidente", señaló el jujeño en línea con los argumentos que llegaron de la Casa Rosada. La respuesta llegó del lado de José Mayans, que indicó: "Los plazos están vencidos, y la ley es clarísima, es momento de tratarlo".

14.12 - Antes del tratamiento del DNU, se aprobaron tres acuerdos internacionales

El Senado aprobó esta tarde tres acuerdos internacionales con la República Popular de China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. También dio luz verde a la autorización para que el presidente Javier Milei pueda salir de la Argentina durante el 2024, dolo dos senadores por Santa Cruz votaron en contra, José Carambia y Natalia Gadano.

Los acuerdos con China y Turquía contemplan como eje central la evitar la doble imposición de tributos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión fiscal. El de los Emiratos Árabes se focaliza en la promoción y protección recíproca de inversiones. Este último punto fue rechazado por el kirchnerismo, que sí acompañó n los acuerdos de doble imposición.

13.48 - Martín Lousteau insistió en llevar al Senado la discusión por las jubilaciones

El senador por la la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau (UCR) pidió en el recinto tres proyectos de su autoría: los dos primeros refieren a la movilidad jubilatoria y el segundo para garantizar el financiamiento educativo.

“Uno de cada cuatro pesos de poder adquisitivo perdieron los jubilados en estos tres meses de alta inflación”, precisó el senador y remarcó que este proyecto apunta que “el ajuste de los haberes se realizará mensualmente”, con el objetivo de “reinstalar el poder adquisitivo que éstos tenían en diciembre de 2023”.

12.47 - La difícil situación de Rosario entró en el recinto

La senadora por Santa Fe Carolina Losada (UCR) recordó que su coterráneo Marcelo Lewandowski no acompañó los proyectos que la experiodista presentó para combatir el narcotráfico en su provincia. Este recogió el guante y le contestó con una chicana sobre el lugar donde vive. "No me votaron en Rosario y vivo en Nordelta", señaló el exrelator deportivo.

Luego, Losada fue al cruce y le dijo: "Es de muy mal gusto estar dando información de la vida privada", y acto seguido sostuvo que el senador peronista vive en un barrio cerrado. También negó tener su casa en Nordelta: "Ya no vivo ahí".

12.28 - La UCR se mantiene entre la incógnita y la división

La sesión del Senado terminará con la aprobación o el rechazo de la Cámara alta al DNU 70/23. El peronismo está cerca de conseguir una mayoría y todavía está en duda qué parte de la UCR acompañará. Hay algunos que ya dijeron que votarán a favor del decreto, entre ellos está el exgobernador de Mendoza Rodolfo Suarez. Lo mismo anticipó que harán los correntinos que responden al gobernador Gustavo Valdés, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.

Sin embargo, hay quienes anunciaron que votarán en contra como el fueguino Pablo Blanco. “Yo estoy por el rechazo pero tengo que analizar y contemplar algunas consecuencias que podría sufrir mi provincia con la aprobación industrial de una cosa u otra, hay que cuidarse en montón de cosas porque este gobierno de democrático tiene muy poco”, explicó el legislador.

11.19 - Minuto de silencio por la muerte de la esposa de Abdala

La esperada sesión en el Senado por el DNU 70/23 empezó con un minuto de silencio que pidió el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, para recordar a Graciela Abdala, la esposa de Bartolomé Abdala (LLA), el presidente provisional del Senado.

11.11 - Hubo quórum y empezó la sesión

Con 45 senadores de los distintos bloques sentados en sus bancas, el Senado abrió la sesión para tratar el DNU 70/23. El tema será el último en tratarse y las negociaciones con la Casa Rosada se extenderán durante toda la jornada.

Noticia en desarrollo...