Por el "fallido" aumento, Javier Milei echó a otro funcionario de su Gobierno

Luego de un fin de semana marcado por la violencia narco en Rosario y por sus cruces con Cristina Fernández de Kirchner por las redes sociales, el presidente Javier Milei arranca la semana brindando una entrevista en el canal de noticias La Nación+.

Respecto a la seguridad y a la batalla contra los narcos en Rosario, el jefe de Estado dijo: "No estamos dispuestos a ceder ni un milímetro".

"Desde el inicio de nuestra gestion iniciamos el Operativo Bandera en Santa Fe. Es el tercer lugar de la Argentina con mayor cantidad de fuerzas federales. Ha habido logros, como bajar la tasa de homicidios cerca de un 58%, operativos exitosos contra el narcotrafico, lucha sin cautela y nos encontramos con la respuesta. Pero no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro, ellos o nosotros y nosotros decidimos que somos nosotros. Además estamos enviando 450 efectivos adicionales, estan actuando con toda las fuerzas y además se le está dando asistencia logistica con el Ejército y se ha extendido a 8 zonas el área de saturación", manifestó el presidente.

Javier Milei brindó una entrevista con La Nación+.

Y agregó: "Los estamos acorralando, no le vamos a dar tregua y vamos a terminar con este cáncer que es el narcotrafico. Van a entender los rosarinos que haberles dado tranto crédito a los socialistas no es gratis. Todo lo que tocan lo destruyen. Al momento de votar siempre se ponen del lado de los delicuentes. Ahora, el que las hace las paga. Acá se portege a la víctima y se va con el victimario, se acabó con el zaffaronismo. Toda esa visión que tienen de la Justicia son mecanismos para justificar a los delincuentes.

Mientras tanto, respecto a los cruces con la expresidenta Cristina Kirchner por el aumento de sueldo de los funcionarios, el presidente explicó: "En el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos del personal jerárquico, de cargos políticos. Lo que sucede después es que se llega a un acuerdo de paritarias, suba de salarios, y se dispara un decreto que envió CFK que señalaba que estos puestos jerárquicos no pueden ganar menos que los que estan debajo de ellos en la estructura. Frente a esa situación, tomamos dos medidas. El sábado mande un decreto donde se retrotrae, el mes que viene se descuenta cuando se hace el pago y al secretario de Trabajo (Omar Yasin) lo he despedido. Lo están notificando en este momento por el error. Esto fue aclarado en el mes de enero, el consenso de todos los ministros es que nosotros teniamos los sueldos congelados".

"Al secretario de Trabajo (Omar Yasin) lo he despedido. Lo están notificando en este momento por el error".

Al mismo tiempo, explicó sobre el intercambio de mensajes con CFK: "Ella no se hace cargo de su decreto como tampoco se hace cargo de un montón de cosas. Ella esta muy preocupada por los jubilados y le dije que resigne su jubilación de más de 14 millones de pesos y vaya por la mínima. Y ella no me contestó, hizo psicología barata. Falacia de la pista falsa se llama: yo le planteé un tema y ella dijo cualquier cosa, haciendo psicología berreta. Yo estoy tranquilo, ella esta nerviosa por su jubilación de 14 millones de pesos".

Y completó: "Si ustedes revisan mi discurso del 1 de marzo, yo dije que vamos a anular la jubilacion de privilegio para presidente y vice. La he dejado expuesta frente a su incoherencia y contradicción. Crearon mecanismos para que se disparen automáticamente sin tener que levantar la manito. En ese contexto, están escondidas estas cosas y salvo que vos seas un experto de toda esta maraña no te das cuenta. Nosotros somos outsiders".

