Es oficial: YPF desinvierte en áreas petroleras de Mendoza

La petrolera estatal YPF aprobó en su directorio e hizo oficial la decisión de desprenderse de las áreas petroleras que considera como activos nocivos porque no son rentables. Esa decisión afecta sensiblemente a Mendoza, pues en la lista de 55 áreas de las que se desprenderá la empresa hay unas14 de Mendoza. YPF anunció que se desprenderá de esos activos "mediante cesión o reversión". La intención del Gobierno local es que las áreas sean cedidas o vendidas a empresas más chicas para que se hagan cargo de la operación, sin que sea necesario la reversión y licitación.

YPF le puso un valor contable a la operación: 1800 millones de dólares. En realidad dentro del balance de la empresa figuraban como activos "positivos", sin mensurar las pérdidas que, según explican en la empresa, generan.

Como adelantó MDZ, YPF reorientó su política de inversión para marginar las áreas maduras y poco rentables y, en cambio, poner todo el foco en Vaca Muerta. Mendoza queda en el lote de descarte, salvo por algunas áreas importantes, como la recuperación terciaria de Chachahuén y el piloto de exploración no convencional sobre la lengua norte de la formación Vaca Muerta.

La decisión fue ratificada en la reunión de directorio realizada ayer, órgano del que la ministra de Energía Jimena Latorre es parte en su doble rol de órgano de control y de directiva. "En el marco de la nueva estrategia de YPF S.A. de optimizar su portafolio de Upstream Convencional, y con el objetivo de realizar una asignación eficiente del capital que priorice activos de escala que aporten mayor rentabilidad y resiliencia ante distintos escenarios, el Directorio aprobó la optimización (mediante cesión o reversión) de ciertos grupos de activos de Upstream Convencional–usualmente denominados “Campos Maduros”", dice la comunicación a la Comisión de Valores.

Esos campos maduros incluye áreas sobre las cuencas Neuquina y Cuyana de Mendoza. Santa Cruz y Chubut son otras de las provincias afectadas. "Los Campos Maduros que conforman el grupo de activos constan de un total de 55 áreas. El plan mencionado es consistente con los nuevos planes de gestión de la Compañía, que considera que la optimización del portafolio Upstream convencional es una de las palancas sobre las cuales se basa la estrategia de YPF, con foco en las actividades e inversiones en campos no convencionales, con el objetivo último de maximizar el valor para la Compañía, sus accionistas e inversores", agregan.

El directorio de YPF; con Jimena Latorre como integrante, decidió la desinversión.

El plan de YPF, llamado 4x4, apuesta a que la empresa multiplique su valor de mercado, más allá del impacto regional que pueda tener esa decisión por la desinversión. "No vamos a poner en juego la paz social", había dicho el presidente y CEO de la empresa. Por eso buscan acelerar las negociaciones para la transferencia de las áreas que descartarán.

En Mendoza buscan acelerar esas negociaciones, pero por la cantidad de activos y los recursos necesarios para "tomar" las áreas que están en producción generan dificultades. La empresa Aconcagua, por ejemplo, es la que el Gobierno usa de ejemplo y que podría picar en punta. De hecho la empresa salió al mercado de capitales para conseguir dólares y, se especula, podría ser para participar de las negociaciones por las nuevas áreas.

Las áreas maduras son las que ya superaron su “óptimo de producción” y la empresa YPF considera que "no resulta eficiente ni rentable producir petróleo en este tipo de yacimientos". Por eso buscan cederlas a operadores más chicos. "En este proceso, YPF colaborará de forma activa con el desarrollo local y garantizará los puestos de trabajo durante la transición, entendiendo que este proceso dinamiza la industria en su conjunto, ya que nuevas pymes locales podrán dar trabajo y desarrollo a cada región explotando áreas que de otra manera no podrían hacerlo. A su vez, la compañía, optimizará su inversión, pudiendo concentrarse en aquellas áreas convencionales y no convencionales que generen mayor valor para la compañía y sus accionistas y sean más acordes a su escala", informaron desde YPF.

Las áreas en cuestión serían El Portón, Barrancas, Cerro Fortunoso, El Manzano, La Brea (ya revertida), Llancanelo, Llancanelo R, Puntilla del Huincán, Río Tunuyán, Valle del Río Grande, Vizcacheras, Cañadón Amarillo, Altiplanicie del Payún, Chihuido de la Sierra Negra, Puesto Hernández y La Ventana. Todas tienen una historia particular, pues habían sido prorrogadas en un acuerdo liderado por Sebastián Eskenazi con el Gobierno de Mendoza en 2011.