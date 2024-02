Hasta los que ayudan a Javier Milei se preocupan porque el Gobierno "no arranca más"

Después de casi dos meses de su asunción, el Gobierno con menos lógica política de todos los tiempos, algo que le encanta demostrar Javier Milei y su entorno en cada oportunidad que tienen, no solo frenó el funcionamiento de la administración del Estado nacional sino que también empieza a recibir fuertes presiones por algunas cuestiones que sus votantes creían que eran inherentes al cambio total, como el fin de las organizaciones que trafican con las influencias y son la cara más visible de "la casta".

Un funcionario nacional, que trabaja en uno de los ministerios más sensibles de la arquitectura institucional de La Libertad Avanza, reconoció que "Milei lo único que tiene en su cabeza es la plata que puede recaudar y cómo cerrar el déficit. El resto estamos dibujados".

En sus célebres intervenciones en el Congreso de la Nación, Miguel Ángel Pichetto reclamó la presencia y la explicación pública de Luis Caputo y Nicolás Posse, dos de las figuras más importantes del Gobierno nacional que se ausentaron del debate de la ley ómnibus. "Fijate que nadie los defiende. Los voceros somos los del PRO, José Luis Espert y Ramiro Marra. Ninguno participa del Gobierno. Hay funcionarios que ni le conocemos las caras", expresó uno de los que más enojado está y que anuncia que todo lo que viene, entre el Ejecutivo y el Legislativo será "más que traumático. Se perdió la confianza".

A los roces existentes en Capital Humano, donde Pablo De la Torre y Omar Yasín hacen lo imposible para seguir la ilógica del Gobierno en el que participan, tampoco se conocen las medidas que adoptó el ministro de Salud, Mario Russo, en medio de la crisis por la reaparición del dengue, la ola de calor y la vuelta del covid. Hay nueve ministros pero solo se conocen las dudas que tiene Guillermo Ferraro cada vez que emite una opinión, siempre a tiro de ser desautorizada. "¿Pudiste saber qué piensa Leonardo Cifelli?", se preguntó la misma fuente. El secretario de Educación también es otra foto sin rostro en medio de las polémicas por los recortes y la próxima paritaria docente.

Días atrás, una de las más enfervorizadas en favor del "todo o nada", la diputada nacional Patricia Vázquez, quien armó la corriente bonaerense que apuntaló a Javier Iguacel como candidato a gobernador de Patricia Bullrich, se quejó puntualmente sobre uno de los aspectos más anunciados pero por ahora trabado como lo es la eliminación de los registros de automotores.

Las dudas que tiene Vázquez es la que conviven desde noviembre cuando por cuestiones jamás conocidas Javier Milei, su hermana Karina y la dupla de Nicolás Posse y Santiago Caputo trabaron la integración al gobierno de María Eugenia Talerico y Javier Iguacel, dos referentes que incomodan como pocos a Cristina Fernández de Kirchner por lo que hicieron en el Ministerio de Energía y en la Unidad de Información Financiera durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Un gabinete donde ya hay uno menos y los demás, mudos.

Sobrevuela un pacto de impunidad con la exvicepresidenta y su ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, uno de los que tuvo la suerte de mantener a muchos conocidos en cargos importantes del poder.

Para Vázquez "es todo muy frustrante. Fijate lo que sucede con el tema de los registros de propiedad automotor. Ahora quieren intervenir. Eso le sirve siempre a la política. Hoy el 50% de los registros está en manos de La Cámpora”.

Desde otro lugar, lo mismo dicen los dirigentes territoriales que participaron en la fiscalización y que tomaron bastantes riesgos al enfrentar a gobernadores e intendentes de peso en la provincia de Buenos Aires. Aún no solo no salió ningún nombramiento para ellos, sino que también mantiene en sus lugares a los jefes puesto por Facundo Tignanelli, a través de su hermano Juan Manuel.

"Todo esto es quedarse a medio camino. No le encuentro ningún efecto puntual a la intervención. No termina con la burocracia, no termina con el curro. Los argentinos tenemos que seguir padeciendo lo que fue siempre una caja política, pagando un costo enorme", insistió Vázquez con respecto a las demoras observadas en la implementación de un profundo cambio en este tema simple pero con importantísimas vinculaciones con la política.

Desde el primer día de 2024, el Gobierno actualizó en hasta un 50% la tabla de valuaciones de autos y motos. La decisión, que formalizó en una resolución el Ministerio de Justicia, que conduce el sinuoso Mariano Cúneo Libarona, se toma para el cálculo de aranceles de inscripciones iniciales y transferencias con vigencia a partir del 1° de enero de 2024. El ajuste anterior había sido aplicado el 22 de noviembre último.