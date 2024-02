Para Miguel Ángel Pichetto, la caída de la ley ómnibus fue por una "tontería"

El Diputado Nacional, Miguel Ángel Pichetto, analizó el fracaso que tuvo la ley ómnibus, y dio sus razones del porqué del retroceso. Explicó que desde el Gobierno Nacional no se convocó a tiempo a los gobernadores provinciales para coordinar en conjunto. No se hizo esto porque, según el líder de Hacemos Coalición Federal, "el Gobierno no quiso dar esa imagen".

"Había que tratar de haber avanzado antes. Habíamos hecho un cuarto intermedio el viernes para resolver las cuestiones que todavía estaban en duda", comentó en declaraciones radiales. En esta línea agregó: "Pero no hubo esa convocatoria a los gobernadores, el Gobierno no quiso dar esa imagen".

Por otro lado, el diputado aseguró que tuvieron la voluntad de colaborar con el Gobierno y tildó como una "tontería" la traba en los incisos del artículo 5, que exponía las bases de las facultades delegadas al Ejecutivo. "Nosotros siempre intentamos ayudar, pero tampoco hubo una voluntad de profundizar un diálogo con los gobernadores", indicó en esta línea.

Y continuó: "Ese fue un tema que el Gobierno tendría que haber intentado para alivianar y en el tratamiento en particular poder votar los artículos que faltaban. Nos trabamos en dos incisos, una tontería. Al Gobierno le convenía la ley".

La ley ómnibus volvió a comisión.

La oposición dialoguista esperaba retomar el diálogo entre el sábado y el lunes y alinear los ejes principales antes de la votación del articulado. Entre esos puntos se encontraban, además de las facultades, las privatizaciones.

Privatizaciones era el siguiente artículo a votar, el 7, antes de que La Libertad Avanza pidiera un moción para un cuarto intermedio que terminó, en el regreso al recinto y reunión con los líderes opositores dialoguistas, con la sesión levantada.

En medio de crecientes rumores tras el traspié, el jefe de la bancada oficialista en la Cámara Baja confirmó que Javier Milei dio la orden para que el proyecto no se vuelva a tratar en el Palacio Legislativo.

Pichetto fue uno de los dialoguistas.

"La ley no se vuelve a tratar así como se mandó en el Congreso de la Nación", confirmó Oscar Zago en diálogo con LN+. Según reveló, el mandatario consideró que "no vale la pena" enviarla nuevamente a comisión "para que la destrocen".

En ese sentido, el legislador reveló que hubo una comunicación telefónica con Milei, que se encuentra en Israel, y sostuvo que la decisión que le dio a su bloque es que el proyecto "no sea tratado de vuelta en comisión".