Guillermo Francos disparó contra los gobernadores y contra la oposición tras el fracaso de la sesión en Diputados

Guillermo Francos apuntó fuertemente contra los gobernadores y los bloques dialoguistas de la oposición luego del revés de la sesión en Diputados por la ley ómnibus.

"Varios sectores que supuestamente estaban dispuestos a acompañar y que aprobaron el tratamiento de la ley, después terminaron votando con el kirchnerismo el recorte de las facultades que se pedían", apuntó el ministro del Interior por TN.

"Nos sorprendió la actitud de algunos diputados", reconoció Francos ya que, a su entender, el oficialismo tenía "un acuerdo para aprobar una serie de facultades delegadas al Ejecutivo y cuando se empezó a tratar en particular se rechazaron".

"Si se aprueba una ley declarando la emergencia en materia económica, financiera y en su tratamiento en particular no se dan las herramientas para tratar esa emergencia, el tratamiento de la ley no tiene ningún sentido", explicó para argumentar la decisión de La Libertad Avanza de dar marcha atrás con el proyecto.

"Estábamos viendo que la Ley se comenzaba a desguazar ¿De qué vale declarar una emergencia si no le dan al Ejecutivo los instrumentos para combatirla?", señaló.

Por su parte, el funcionario se mostró dubitativo acerca de un eventual nuevo encuentro con los gobernadores ya que no tendría sentido "en este clima de confrontación".

Noticia en desarrollo...