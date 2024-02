Mariano Cúneo Libarona se reúne con el embajador de un país "mano dura"

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, se reunirá este lunes con Eduardo Cardoza Mata, el embajador de El Salvador, tras la reelección de Nayib Bukele como presidente del país latinoamericano. El encuentro será al mediodía y fuentes del Ministerio confirmaron a MDZ que no será nada "fuera de lo común, nada especial".

El ministro se juntará con Cardoza Mata por "simple protocolo" tras el triunfo de Bukele en las elecciones generales que se celebraron el domingo en El Salvador en donde, según el mandatario, logró volver a ser presidente "con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea".

Bukele, un expublicista de 42 años, ha logrado hacerse conocido por su controvertida lucha contra las pandillas y la inseguridad ciudadana, durante la cual 76.000 personas han sido detenidas. Además, se ha expresado sobre la situación que vive la Argentina y sostuvo que no es comparable con lo que ocurría en su país, por lo que "de repente no tendrían que ser tan drásticas (las medidas contra la delincuencia) porque no necesitan resolver un problema tan grande como el nuestro".

A pesar de ello, ofreció su colaboración al Gobierno del presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: "Le deseo lo mejor y si podemos colaborar, a la orden”, lanzó Bukele sobre el mandatario argentino. También calificó como "preocupante" lo que sucede en materia de seguridad en Rosario, provincia de Santa Fe.

Bukele, el presidente "mano dura" de El Salvador.

El efecto Bukele

Bukele incrementó su popularidad en América Latina tras su ofensiva contra las pandillas que aterrorizaban su país y su política de "mano dura", que se apoya en un régimen de excepción vigente desde 2022, que permite arrestos sin orden judicial, lo que muchos aseguran que se desencadena en detenciones arbitrarias y abusos.

El apoyo de Bukele a Milei no sorprende, ambos tienen discursos en donde rechazan a la política tradicional ("la casta" en el caso del argentino) y buscan dar respuestas nuevas ante los problemas estructurales sin resolver de inseguridad, pobreza y corrupción en sus respectivos países.