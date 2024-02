Daniel Scioli rompió el silencio y explicó por qué se sumó al Gobierno de Javier Milei

Daniel Scioli rompió el silencio y habló por primera vez tras ser designado como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Javier Milei.

"¿Qué les llama la atención? ¿Que quiera ayudar? ¿Que vengo y me comprometo en un momento difícil para el país? Nunca me han visto indiferente y no puedo serlo. Me quiero comprometer para ayudar al turismo, para ayudar a los clubes de barrio, para abrir una agenda ambiental moderna", sostuvo Scioli en diálogo con Perfil.

"Cuenten cuántos peronistas hay en el Gobierno, agarren papel y lápiz y hagan la lista. Yo pongo la cara por lo menos”, se defendió el exembajador en Brasil.

Scioli asegura que su objetivo es ayudar al Gobierno y que lo hace sin ningún tipo de aspiración política personal. El exgobernador bonaerense reconoce que lo más fácil hubiese sido quedarse como embajador en Brasil.

Ante las críticas, Scioli enumera las veces que le dijeron que “no se meta” y que su carrera política había llegado a su fin. “Me lo dijeron cuando acepté ser vice de Néstor, cuando fui candidato a gobernador y en cada momento que me arriesgué”, recuerda.

El martes Guillermo Francos oficializó su llegada y desde entonces está en el cargo de secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Al hablar de turismo, Scioli recordó su paso entre 2001 y 2003 por la misma secretaría, en la que buscó ayudar a la reactivación de la Argentina.